العثور على طفل متوفى داخل شقة مهجورة قرب منزله بمكة

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية بمكة المكرّمة، اليوم الأحد، من العثور على طفل يبلغ من العمر 12 عامًا ويعاني التوحد، متوفى داخل أحد المباني السكنية بحي بطحاء قريش بعد تغيبه من منزله.
وأوضحت والدة الطفل، إن مساء أمس السبت لاحظ سكان أحد المباني السكنية انبعاث رائحة غريبة تصدر من إحدى الشقق المجاورة لهم؛ حيث تمّ إبلاغ الجهات الأمنية، وباشرت الموقع الذي كان عبارة عن شقة لا يسكن بها أحدٌ وكانت معروضة للإيجار.
ولاحظت الجهات الأمنية، أن إحدى دورات المياه مغلقة، وتمّ فتحها ليجدوا الطفل ملقى على الأرض وقد فارق الحياة، فيما فتحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدّسة التحقيق لإكمال اللازم بحكم الاختصاص، بحسب صحيفة "سبق" .
وأكدت والدة الطفل أنه يعاني مرض التوحد، وحاول فتح باب الحمام من الداخل ولم يستطع، الأمر الذي دعاه إلى كسر مقبض الباب، في محاولة للخروج، لافتة إلى أن الموقع الذي عثر فيه على الطفل لا يبتعد عن منزلهم سوى 500 متر.