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خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"

Time منذ 22 دقيقة
Views 1528
خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"

الرياض (صدى):
أوضح صندوق الموارد البشرية " هدف " اليوم الأحد خطوات تسجيل المشتركات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول " ، وذلك عبر الخطوات التالية :

1- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى بوابة " طاقات " .

2- التقديم من خلال الضغط على برنامج وصول من قائمة " برامجنا " وسيتم التحقق فوراً من الأهلية وقبولك في حال مطابقتك للشروط .

3- تقوم المتقدمة بتحديد موقعي المنزل والعمل والموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على " التسجيل في البرنامج " .

4- تفعيل وصول تلقائياً في تطبيق " أوبر " أو "كريم " خلال 24 ساعة وستصلك رسالة إرشادية على نفس بريدك الإلكتروني ورقم جوالك المسجل في طاقات .

5- استخدام نفس رقم الجوال والبريد الإلكتروني المسجل في طاقات للدخول إلى تطبيقات مزودي الخدمة " أوبر وكريم " للإستفادة من مركبة وصول في مشاوير العمل .

Time واتساب
برنامج وصول
صندوق هدف
بوابة طاقات

أحدث التعليقات

عابر سبيل
في جهنم ان شاء طبول من قطران وقيح على اللي سيويتيه انتي واختك في الناس
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وش دراك نه 24 ساعه يضربها.. هاذي جالسه تجسس عليهم 24 ساعه
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ياسيد السبايك انا بطل اول دروي ابطال اسيا اخذته من 30 سنه مو الحين ياسبك وعندي منه 3
هادي القحطاني
الله يا زمان مضى كنت اشغلها با الهندل واركب السير وما كنا نخاف والوضع عادي ونسقي الزرع والحياة حلوة والماء بارد نسبح تحت العباره ونعبي الوايت وصيانتها بسيطة وللان موجودة تعمل بكل طاقتها لكن مع الوقت احنا تغيرت حياتنا والله ما ننسى ايامها ووله الحمد على النعمه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ويقول اسيا بعد 20 سنه انتي حقق المحلي الغايب 32 سنه ههههههههههههههههههههههه

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