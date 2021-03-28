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رئاسة الحرمين تدشّن مبادرة "ساحات الحرم الخضراء"

Time منذ ساعة
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رئاسة الحرمين تدشّن مبادرة "ساحات الحرم الخضراء"

الرياض (صدى):
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمبادرة ساحات الحرم الخضراء.

وذلك بزرع عدد من الأشجار في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام تفعيلا لمبادرتي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باطلاق مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقال السديس إن هاتين المبادرتين تعكس اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله-في المحافظة على المناطق الخضراء في بلادنا الحبيبة، وكذلك حماية الأرض والطبيعة.

وأضاف أن رؤية المملكة٢٠٣٠ من أهدافها المحافظة على المناطق الخضراء، وزيادة المناطق الخضراء، ورفعَ نسبة المحميات، وكل ذلك يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمقدرات دولتنا المباركة.

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رئاسة الحرمين
الحرمين
ساحات الحرم الخضراء

أحدث التعليقات

عابر سبيل
في جهنم ان شاء طبول من قطران وقيح على اللي سيويتيه انتي واختك في الناس
شمس الحقيقة
وش دراك نه 24 ساعه يضربها.. هاذي جالسه تجسس عليهم 24 ساعه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ياسيد السبايك انا بطل اول دروي ابطال اسيا اخذته من 30 سنه مو الحين ياسبك وعندي منه 3
هادي القحطاني
الله يا زمان مضى كنت اشغلها با الهندل واركب السير وما كنا نخاف والوضع عادي ونسقي الزرع والحياة حلوة والماء بارد نسبح تحت العباره ونعبي الوايت وصيانتها بسيطة وللان موجودة تعمل بكل طاقتها لكن مع الوقت احنا تغيرت حياتنا والله ما ننسى ايامها ووله الحمد على النعمه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ويقول اسيا بعد 20 سنه انتي حقق المحلي الغايب 32 سنه ههههههههههههههههههههههه

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