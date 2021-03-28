6 طرق سهلة وبسيطة للوصول إلى جهاز الآيفون حال تعرضه للسرقة

وكالات (صدى):
يعتبر الهاتف الآيف من أكثر الهواتف الثمينة لذا قد يتعرض للسرقة ، إلا أن هناك طرق سهلة ومختلفة تساعد في العثور عليه ، وهي كالتالي :
1- من خلال تطبيق Find My app من آبل وهو مدمج في جميع أجهزتها. ويمكن استخدامه لتحديد موقع الأجهزة المفقودة على الخريطة .
2- مسح جهاز آيفون الخاص بك عن بُعد، أو أي جهاز آخر من آبل، لمنع اللصوص من الحصول على معلوماتك .
3-افتح Find My app على جهاز آبل آخر سجلت عليه الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك .
4- إذا لم يكن لديك جهاز ثانوي، يمكنك الوصول إلى الميزة على iCloud.com/find (ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك)
5- ستظهر لك خريطة توضح مواقع جميع أدوات آبل الخاصة بك .
6- – انقر على “جميع الأجهزة” أعلى الصفحة وحدد الأداة التي تبحث عنها لعرض مكانها.
7- تشغيل صوت المنبه: حيث يمكنك إجباره على إصدار ضوضاء عالية، حتى إذا كان في الوضع الصامت .
الجدير بالذكر أن برنامج التخزين السحابي iCloud من آبل له ميزة غير معروفة تتيح لك “اختبار اتصال” هاتفك، ما يجبره على إصدار إنذار سريع .
وهذه الطريقة هي الأسهل لمالكي الساعة الذكية Apple Watch: ما عليك سوى التمرير لأعلى على شاشة ساعتك، ثم النقر فوق الزر الذي يشبه آيفون مع وجود موجات صوتية منه
وبدلا من ذلك، يمكن لأي شخص لديه أداة أخرى من آبل، مثل iPad أوiPod Touch، تنزيل تطبيق Find My Phone