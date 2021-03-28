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6 طرق سهلة وبسيطة للوصول إلى جهاز الآيفون حال تعرضه للسرقة

Time منذ ساعة
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6 طرق سهلة وبسيطة للوصول إلى جهاز الآيفون حال تعرضه للسرقة

وكالات (صدى):
يعتبر الهاتف الآيف من أكثر الهواتف الثمينة لذا قد يتعرض للسرقة ، إلا أن هناك طرق سهلة ومختلفة تساعد في العثور عليه ، وهي كالتالي :

1- من خلال تطبيق Find My app من آبل وهو مدمج في جميع أجهزتها. ويمكن استخدامه لتحديد موقع الأجهزة المفقودة على الخريطة .

2- مسح جهاز آيفون الخاص بك عن بُعد، أو أي جهاز آخر من آبل، لمنع اللصوص من الحصول على معلوماتك .

3-افتح Find My app على جهاز آبل آخر سجلت عليه الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك .

4- إذا لم يكن لديك جهاز ثانوي، يمكنك الوصول إلى الميزة على iCloud.com/find (ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك)

5- ستظهر لك خريطة توضح مواقع جميع أدوات آبل الخاصة بك .

6- – انقر على “جميع الأجهزة” أعلى الصفحة وحدد الأداة التي تبحث عنها لعرض مكانها.

7- تشغيل صوت المنبه: حيث يمكنك إجباره على إصدار ضوضاء عالية، حتى إذا كان في الوضع الصامت .

الجدير بالذكر أن برنامج التخزين السحابي iCloud من آبل له ميزة غير معروفة تتيح لك “اختبار اتصال” هاتفك، ما يجبره على إصدار إنذار سريع .

وهذه الطريقة هي الأسهل لمالكي الساعة الذكية Apple Watch: ما عليك سوى التمرير لأعلى على شاشة ساعتك، ثم النقر فوق الزر الذي يشبه آيفون مع وجود موجات صوتية منه

وبدلا من ذلك، يمكن لأي شخص لديه أداة أخرى من آبل، مثل iPad أوiPod Touch، تنزيل تطبيق Find My Phone

Time واتساب
آبل
آيفون
سرقة آيفون

أحدث التعليقات

عابر سبيل
في جهنم ان شاء طبول من قطران وقيح على اللي سيويتيه انتي واختك في الناس
شمس الحقيقة
وش دراك نه 24 ساعه يضربها.. هاذي جالسه تجسس عليهم 24 ساعه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ياسيد السبايك انا بطل اول دروي ابطال اسيا اخذته من 30 سنه مو الحين ياسبك وعندي منه 3
هادي القحطاني
الله يا زمان مضى كنت اشغلها با الهندل واركب السير وما كنا نخاف والوضع عادي ونسقي الزرع والحياة حلوة والماء بارد نسبح تحت العباره ونعبي الوايت وصيانتها بسيطة وللان موجودة تعمل بكل طاقتها لكن مع الوقت احنا تغيرت حياتنا والله ما ننسى ايامها ووله الحمد على النعمه
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ويقول اسيا بعد 20 سنه انتي حقق المحلي الغايب 32 سنه ههههههههههههههههههههههه

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