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فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة

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فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي تشهد مساء اليوم الأحد 28 مارس 2021 اكتمال القمر لشهر شعبان 1442 وهو يمثل أول بدر من ثلاثة بدور في فصل الربيع بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية وهي فرصة للتصوير الفلكي.

القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير بالقرب من الأفق ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

إضافة قد يكون القمر بلون أحمر او برتقالي أثناء شروقه وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى اعيننا.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعه 09:48 مساءً بتوقيت السعودية (06:48 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل مائل باتجاه الجنوب وسيبقى يزين السماء إلى أن يغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين.

يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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المملكة
فلكية جدة
القمر
شهر شعبان

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه زمن النساء ..... راح التعليم وطي
د محمد ماجد بخش
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