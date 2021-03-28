الأعداد السابقة للصحيفة

الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض

Time منذ 29 دقيقة
Views 1495
الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض

الرياض (صدى):
قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد ستحقق المستهدفات العالمية

وقال الفضلي عبر حسابه في تويتر: ‏تسهم "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها سمو ولي العهد اليوم -يحفظه الله - في حماية الأرض والطبيعة وتحقيق المستهدفات العالمية، التي تنعكس بشكل إيجابي على كوكب الأرض.

وفي وقت سابق، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

Time واتساب
ولي العهد
عبدالرحمن الفضلي
مبادرة السعودية خصراء
الشرق الأوسط الأخضر

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه زمن النساء ..... راح التعليم وطي
د محمد ماجد بخش
البناء المغناطيسي هو لمجموع وحدات الكتلة في مجموع وحدات الفراغ الممثلة بوحدات الكتلة لتمثيل درجة الكتلة المغناطيسية في الثقالة المحورية بدلالة عددية مكافئة للوحدة المركزية الممثلة لمحيطها الثقالي العددي الفراغي النسبي
د محمد ماجد بخش
مقياس الكتلة المغناطيسية هل هو عددي أم محوري مكافيء وبالتالي ممثل عدديا بدلالة ثبات فراغي قياسي يمثل للدرجة المغناطيسية وهي درجة ثبات وحدة كتلة المجموع
د محمد ماجد بخش
كيف تتم العمليات المغناطيسية بين الذرات أو العناصر ( ذرات العناصر أو ذرات العنصر ) وما حصيلة ذلك وكيف تتحد وتتمركز الذرة تجاه دورها المحوري أو طور الارتباط المحوري في التمثيل العددي المقابل الممثل بوحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات كتل ذرات العناصر العددية أو المغناطيسية أو الثقالية أو غيرها من مسميات الكتل الفراغية المحورية المكافئة / لمجموع وحدات كتل ذرات العنصر في تمثيل الكتلة الرابطة

أخر الأخبار

بالفيديو.. نساء يضربن الرجال بالعصى احتفالاً بقدوم الربيع
بالفيديو.. نساء يضربن الرجال بالعصى احتفالاً بقدوم الربيع
Time منذ 24 دقيقة Views 408
الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض
الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض
Time منذ 29 دقيقة Views 1495
«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق
«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق
Time منذ 45 دقيقة Views 1642
زينب العسكري تبرر دفاعها الغريب عن حلا الترك
زينب العسكري تبرر دفاعها الغريب عن حلا الترك
Time منذ 49 دقيقة Views 729
وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد
وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد
Time منذ 54 دقيقة Views 1667
مختصون يكشفون عن مشروب يقي من البرد وأخطار كورونا
مختصون يكشفون عن مشروب يقي من البرد وأخطار كورونا
Time منذ 59 دقيقة Views 1575
"الموارد البشرية" تتفاعل مع شكوى موظف تعرض للإهانة والحرمان من مستحقاته
"الموارد البشرية" تتفاعل مع شكوى موظف تعرض للإهانة والحرمان من مستحقاته
Time منذ ساعة Views 2018
فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة
فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة
Time منذ ساعة Views 2237
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
Time منذ ساعة Views 2182
بالفيديو.. سائق حاوية مخلفات يفرغها في أراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية بالرياض
بالفيديو.. سائق حاوية مخلفات يفرغها في أراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1929