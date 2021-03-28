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«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق

Time منذ 44 دقيقة
Views 1642
«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق

علي القحطاني (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد 1442/8/15هـ نشاط للرياح من شبه قوية الى قوية مثيرة للغبار ومحرك للرمال على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي.

وطالب "الحصيني" قائدي المركبات توخي الحذر من تجمع الرمال على الطرق الرابطة بينها، وعلى نواحي غرب المملكة ساحل البحر الأحمر الشمالي والأوسط ونجران.

وأوضح: "‏أجواء من تميل للإعتدال الى معتدلة نهاراً. تميل للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية وباردة ليلاً على الشمالية والمرتفعات الجبلية.. من يخرج للبر او الإستراحة في الليل في أماكن مفتوحة يحتاط في الملابس الشتوية مساء الأحد 8/15 و الاثنين 8/16 والثلاثاء 1442/8/17هـ في المناطق المذكورة".

Time واتساب
نجران
المنطقة الشرقية
الطقس
عبدالعزيز الحصيني

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه زمن النساء ..... راح التعليم وطي
د محمد ماجد بخش
البناء المغناطيسي هو لمجموع وحدات الكتلة في مجموع وحدات الفراغ الممثلة بوحدات الكتلة لتمثيل درجة الكتلة المغناطيسية في الثقالة المحورية بدلالة عددية مكافئة للوحدة المركزية الممثلة لمحيطها الثقالي العددي الفراغي النسبي
د محمد ماجد بخش
مقياس الكتلة المغناطيسية هل هو عددي أم محوري مكافيء وبالتالي ممثل عدديا بدلالة ثبات فراغي قياسي يمثل للدرجة المغناطيسية وهي درجة ثبات وحدة كتلة المجموع
د محمد ماجد بخش
كيف تتم العمليات المغناطيسية بين الذرات أو العناصر ( ذرات العناصر أو ذرات العنصر ) وما حصيلة ذلك وكيف تتحد وتتمركز الذرة تجاه دورها المحوري أو طور الارتباط المحوري في التمثيل العددي المقابل الممثل بوحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات كتل ذرات العناصر العددية أو المغناطيسية أو الثقالية أو غيرها من مسميات الكتل الفراغية المحورية المكافئة / لمجموع وحدات كتل ذرات العنصر في تمثيل الكتلة الرابطة

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