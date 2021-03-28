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وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد

Time منذ 54 دقيقة
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وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد

وكالات (صدى):
علّق وكيل أعمال نجم توتنهام هوتسبير غاريث بيل، على مستقبل اللاعب الويلزي، بعد انتهاء الإعارة من ريال مدريد.

وكان بيل قد قال في مؤتمر صحفي قبل لقاء ويلز وبلجيكا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، إنه سيعود إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية إعارته إلى توتنهام بانتهاء الموسم الجاري.

وأضاف بيل: "الخطة الأساسية هي أن ألعب موسما مع توتنهام هوتسبير، ثم أعود إلى ريال مدريد بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث يتبقى في عقدي مع الريال موسما إضافيا، إذن خطتي هي العودة، وهو ما قررته منذ فترة طويلة".

وأوضح وكيله جوناثان بارنيت، إن كلام اللاعب الويلزي "خرجت عن سياقها"، مشيرا إلى أنه "من المبكر جدا" الحديث عن مستقبل اللاعب بعد نهاية إعارته الحالية.

وتابع وكيله : "تصريحات غاريث بيل كانت بيانا للحقيقة بالنظر إلى أن إعارته إلى توتنهام ستنتهي نهاية الموسم الجاري، وقتها سيكون على ذمة ريال مدريد، لكنه لم يقصد الكشف عن نيته العودة بالفعل".

 

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ريال مدريد
غاريث بيل
جوناثان بارنيت

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه زمن النساء ..... راح التعليم وطي
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