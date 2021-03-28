نصائح مهمة من البنك المركزي لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي

الرياض (صدى):
وجه البنك المركزي السعودي، نصائح مهمة لتجنب وقوع العملاء في عمليات الاحتيال المالي، حيث أكد على ضرورة أن يكون الجميع على معرفة واطلاع مستمر بأساليب الاحتيال المالي.
وطالب بضرورة عدم التسرع في تقديم البيانات الشخصية والمالية لأي جهة كانت، سواء عبر رابط أو موقع إلكتروني، أو رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية تدعي أنها من جهة حكومية أو تجارية.
ودعا إلى التأكد من هوية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية أو الروابط البريدية أو وسائل التواصل الاجتماعي
كما شدد على ضرورة التواصل مع الجهة المالية التي يتعامل معها العميل والجهات الأمنية المختصة على الفور في حال الاشتباه في التعرض إلى عملية احتيال مالي.