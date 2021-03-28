الأعداد السابقة للصحيفة

نصائح مهمة من البنك المركزي لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي

Time منذ ساعة
Views 1906
نصائح مهمة من البنك المركزي لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال المالي

الرياض (صدى):
وجه البنك المركزي السعودي، نصائح مهمة لتجنب وقوع العملاء في عمليات الاحتيال المالي، حيث أكد على ضرورة أن يكون الجميع على معرفة واطلاع مستمر بأساليب الاحتيال المالي.

وطالب بضرورة عدم التسرع في تقديم البيانات الشخصية والمالية لأي جهة كانت، سواء عبر رابط أو موقع إلكتروني، أو رسالة نصية، أو مكالمة هاتفية تدعي أنها من جهة حكومية أو تجارية.

ودعا إلى التأكد من هوية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية أو الروابط البريدية أو وسائل التواصل الاجتماعي

كما شدد على ضرورة التواصل مع الجهة المالية التي يتعامل معها العميل والجهات الأمنية المختصة على الفور في حال الاشتباه في التعرض إلى عملية احتيال مالي.

Time واتساب
وسائل التواصل الاجتماعي
البنك المركزي السعودي
عمليات الاحتيال المالي

أحدث التعليقات

خالد
هههههههههه زمن النساء ..... راح التعليم وطي
د محمد ماجد بخش
مقياس الكتلة المغناطيسية هل هو عددي أم محوري مكافيء وبالتالي ممثل عدديا بدلالة ثبات فراغي قياسي يمثل للدرجة المغناطيسية وهي درجة ثبات وحدة كتلة المجموع
د محمد ماجد بخش
كيف تتم العمليات المغناطيسية بين الذرات أو العناصر ( ذرات العناصر أو ذرات العنصر ) وما حصيلة ذلك وكيف تتحد وتتمركز الذرة تجاه دورها المحوري أو طور الارتباط المحوري في التمثيل العددي المقابل الممثل بوحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات كتل ذرات العناصر العددية أو المغناطيسية أو الثقالية أو غيرها من مسميات الكتل الفراغية المحورية المكافئة / لمجموع وحدات كتل ذرات العنصر في تمثيل الكتلة الرابطة
د محمد ماجد بخش
بعد هذه الرحلة الطويلة ما هي الكتلة الفراغية وما هي الكتلة الثقالية وما هي الكتلة المغناطيسية وما هي الكتلة العددية وما هي الكتلة المحورية وما هي الكتلة المكافئة وما هي الكتلة الرابطة وما هي الكتلة الموحدة وما هي الكتلة المنتظمة

أخر الأخبار

الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض
الفضلي: مبادرتي السعودية خضراء والشرق الأوسط الأخضر ستنعكس إيجابياً على كوكب الأرض
Time منذ 29 دقيقة Views 1490
«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق
«الحصيني» يحذر قائدي المركبات من تجمع الرمال على الطرق
Time منذ 44 دقيقة Views 1633
زينب العسكري تبرر دفاعها الغريب عن حلا الترك
زينب العسكري تبرر دفاعها الغريب عن حلا الترك
Time منذ 48 دقيقة Views 729
وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد
وكيل غاريث بيل يعلق على تصريحات اللاعب بشأن العودة إلى ريال مدريد
Time منذ 54 دقيقة Views 1665
مختصون يكشفون عن مشروب يقي من البرد وأخطار كورونا
مختصون يكشفون عن مشروب يقي من البرد وأخطار كورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 1572
"الموارد البشرية" تتفاعل مع شكوى موظف تعرض للإهانة والحرمان من مستحقاته
"الموارد البشرية" تتفاعل مع شكوى موظف تعرض للإهانة والحرمان من مستحقاته
Time منذ ساعة Views 2007
فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة
فلكية جدة: “قمر شعبان” يكتمل بدراً في سماء المملكة الليلة
Time منذ ساعة Views 2234
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة
Time منذ ساعة Views 2182
بالفيديو.. سائق حاوية مخلفات يفرغها في أراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية بالرياض
بالفيديو.. سائق حاوية مخلفات يفرغها في أراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية بالرياض
Time منذ ساعة Views 1926
بالفيديو.. لورين عيسى تصعد منطقة جبلية في جازان
بالفيديو.. لورين عيسى تصعد منطقة جبلية في جازان
Time منذ ساعة Views 2339