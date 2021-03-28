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الملك فهد يقدم هدايا للأطفال خلال زيارته مبنى محطة تلفزيون القصيم
منذ ساعة
720
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
مقياس الكتلة المغناطيسية هل هو عددي أم محوري مكافيء وبالتالي ممثل عدديا بدلالة ثبات فراغي قياسي يمثل للدرجة المغناطيسية وهي درجة ثبات وحدة كتلة المجموع
د محمد ماجد بخش
كيف تتم العمليات المغناطيسية بين الذرات أو العناصر ( ذرات العناصر أو ذرات العنصر ) وما حصيلة ذلك وكيف تتحد وتتمركز الذرة تجاه دورها المحوري أو طور الارتباط المحوري في التمثيل العددي المقابل الممثل بوحدات العناصر
د محمد ماجد بخش
مجموع وحدات كتل ذرات العناصر العددية أو المغناطيسية أو الثقالية أو غيرها من مسميات الكتل الفراغية المحورية المكافئة / لمجموع وحدات كتل ذرات العنصر في تمثيل الكتلة الرابطة
د محمد ماجد بخش
بعد هذه الرحلة الطويلة ما هي الكتلة الفراغية وما هي الكتلة الثقالية وما هي الكتلة المغناطيسية وما هي الكتلة العددية وما هي الكتلة المحورية وما هي الكتلة المكافئة وما هي الكتلة الرابطة وما هي الكتلة الموحدة وما هي الكتلة المنتظمة
ابو سعود
الله ينصر كل مظلوم
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