عطيف قبل تصفيات كأس العالم: " أخشى سوء الحظ "

نواف السالم (صدى):
صرح عبد الله عطيف، لاعب المنتخب الوطني، بأنه يخشى سوء الحظ خلال لقاء فلسطين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال عطيف، خلال برنامج "صدى الملاعب": "الأجواء مهيأة للجميع، وما أخشاه هو سوء الحظ، وطموحنا أن يكون لنا كلمة قوية، لن نستبق الأحداث ".
وطالب عطيف بإبعاد كل الميول، قائلا: " نحتاج من الإعلاميين، وكل شخص، دعم اللاعبين دون انحياز لنادٍ عن آخر، لأننا نمثل بلدنا السعودية ".
وعن جاهزيته بعد العودة من الإصابة، قال عطيف: "أنا جاهز بنسبة 100%، وخضت حوالي 7 مباريات مع الهلال، ولكني أحتاج لثقة المدرب ".