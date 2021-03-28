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وفاة شخص في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

Time منذ ساعة
Views 1618
وفاة شخص في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهد وادي فيق طريق الباحة - بلجرشي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، حادث انقلاب شاحنة.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعه 1:06 بعد منتصف الليل بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة.

وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية لموقع الحادث، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني.

وأشار إلى أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع.

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انقلاب شاحنة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
faeiz1122
ماينفع تطبيق العقوبات من دون التشهير لتكون عبره لغيرها
محمد الدوسري
وذي اللي تصور شكلها دايم تتجسس عليهم هههههههههههه
faeiz1122
خبر تافه واللي صور اتفه منه
faeiz1122
من امن العقاب اساء الأدب

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