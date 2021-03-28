وفاة شخص في حادث انقلاب شاحنة بالباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):
شهد وادي فيق طريق الباحة - بلجرشي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، حادث انقلاب شاحنة.
ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام الساعه 1:06 بعد منتصف الليل بوقوع حادث انقلاب معدة ثقيلة.
وأردف الزهراني أنه تم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والقيادة الميدانية لموقع الحادث، وبمشاركة فرق من الدفاع المدني.
وأشار إلى أنه عند وصول أول فرقة اتضح وجود حالة وفاة بالموقع.