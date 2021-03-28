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امرأة تنتقم من طليقها بتهكير حساباته في جازان

Time منذ 21 دقيقة
Views 1803
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امرأة تنتقم من طليقها بتهكير حساباته في جازان

جازان (صدى):
قررت امرأة في جازان الانتقام من زوجها السابق بعدما قرر الانفصال عنها، مستغلة معرفتها لجميع أرقامه السرية لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ الزوج بعدم قدرته على استخدام حساباته، بعد تغيير زوجته السابقة للحسابات، واستخدامها، ومعرفة المتواصلين معه، ليضطر الزوج إلى فتح حسابات جديدة، وتحذير أصدقائه من التعامل مع الحسابات القديمة له.

وكشفت مصادر أن أغلب قضايا الأزواج التي ترد لمحاكم جازان في الفترة الأخيرة، سببها تفتيش الجوال، واكتشاف علاقات، وعدم التفاهم بين الزوجين، وضعف الثقة بينهما، بحسب الوطن.

Time واتساب
جازان
هاكر
انتقام

أحدث التعليقات

ابو زياد
كلامه منطقي عجبني صراحه فيه فوائد أسلوبه عامي رهيب
ابو عمار
جزاه الله خير على فزعته لام سالم
ابو عمار
يستاهل
ابو عمار
طيب
A.awad
ياجماعة الخير أشــوف كـثرة الناس المـنــسّــمه...؟؟؟!!!!!!!!!!

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