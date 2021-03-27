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إصابة طفل كفيف بحروق بليغة.. وأمير الباحة يتدخل

Time منذ ساعة
Views 1711
إصابة طفل كفيف بحروق بليغة.. وأمير الباحة يتدخل

الباحة (صدى):
وجّه أمير منطقة الباحة، الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ببحث حالة طفل كفيف، تعرض لحروق بليغة في قدميه.

وأمر أمير الباحة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالرفع بالنتائج عاجلاً، مع توجيهه لصحة المنطقة بدراسة حالة الطفل الطبية، وتقديم الرعاية الكاملة له.

جاء ذلك في تجاوب سريع من الأمير، بعد مناشدته بفتح ملف تحقيق لحالة الطفل المكفوف، الذي أُصيب بحروق شديدة برجلَيْه؛ وذلك لمعرفة المتسبب في ذلك، وسبب رفض والده تلقيه العلاج بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ ما تسبب في تدهور حالته الصحية والنفسية.

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الباحة
امير الباحة
اصابة

أحدث التعليقات

ابو مشعل
يتفلسف ام زكي هههههههههههه 14 اجنبي
ابو محمد 😎 ✍️
لقد بلغ السيل الزبى .. .. الى متى هذه المدارات .....حل وقت الإنتقام .......؟؟
abdul
24 ساعة صراخ ولا واحد من الجيران يقدر يتصل بالنجدة ؟ فالحين في التسجيل على السوشال ميديا بس.
ابو محمد 😎 ✍️
كأنه متعمد جنوحها بهذا الشكل .. .. انا خايف يكون المسردب سبب جنوحها بهذا الشكل العويص ..
بلبل البحر
الأموات لا حول لهم ولا قوة .. ولا يشعرون بالأحياء.. ولو كان لهم من الأمر شيء لمنعوا الناس من اكتشاف مقابرهم وأخذ جثثهم..

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