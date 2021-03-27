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مصريون يربطون بين الكوارث الأخيرة ولعنة الفراعنة.. وزاهي حواس يعلق

Time منذ 49 دقيقة
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مصريون يربطون بين الكوارث الأخيرة ولعنة الفراعنة.. وزاهي حواس يعلق

القاهرة (صدى):
على خلفية الأحداث الكارثية التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، أبرزها حادث قطاري سوهاج، وانهيار عقار سكني، وجنوح سفينة بقناة السويس، ربط المصريون بن كل تلك الأحداث وما يسمى بـ " لعنة الفراعنة ".

وجاء ذلك الربط بعد القرار المصري بنقل المومياوات الملكية في موكب ضخم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

ومن جانبه كشف عالم الآثار المصري، ووزير شؤون الآثار الأسبق، زاهي حواس، حقيقة ما تردد، مؤكدًا أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.

وقال حواس، إن "المومياوات التي سيتم نقلها إلى متحف الحضارة بالفسطاط سيتم تكريمها، ووضعها في مكان يليق بها ومعها كل تماثيلها وتاريخها العظيم وبالتالي إن كانت اللعنة الحقيقية كانت من الأولى أن تحدث عند إهانة المومياوات وليس تكريمها".

وأشار حواس إلى أن فكرة لعنة الفراعنة بدأت "عندما أعطى اللورد كاميرون حق متابعة الاكتشافات الأثرية لصحيفة ”لندن تايمز“ وبالتالي لم تجد باقي الصحف كتابة أي شيء إلا عن اللعنة خاصة أن اللورد توفي بعد 5 أشهر من اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون، مشيرًا إلى أن كل الحوادث التي حدثت لمكتشفي المقبرة كانت مصادفات بحتة".

وأوضح أن عددا كبيرا من علماء الآثار قديمًا كانوا يموتون بسبب دخولهم المقابر الجديدة فور اكتشافها، وعرف بعدها من جانب العلماء أن المومياوات المحنطة يخرج منها مجموعة من الجراثيم السامة والتي تقتل من يدخل المقبرة عند فتحها مباشرة ولا بد من ترك المقبرة لعدة ساعات حتى يخرج الهواء السام.

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مصر
الكوارث
الفراعنة

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الأموات لا حول لهم ولا قوة .. ولا يشعرون بالأحياء.. ولو كان لهم من الأمر شيء لمنعوا الناس من اكتشاف مقابرهم وأخذ جثثهم..
ابو فهد
شوف توهم يصحون من ثلاثه السوبر خلصو صياح وصارو بس ينعقووو بالصحف هذا حد وحجم جمهور مطرود اسياء ههههه 🤣 السنه هذي النصر العالمي اخذهم رايح جاي وهو مو ذاك المستوى اما عاد حمد الله ماينسونه بحياتهم ابدا شق بابهم شق لين طلعو من المدرجات كل العاده 😁 بس نرجع لتهديدكم رد الاعتبار واخرتها لقمو ب ١ هههه وباقي لكم وجهه السنه هذا تتكلمون 🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
د محمد ماجد بخش
مفاصل تمثيل التواصل بين العناصر تمثل للثقالة الرابطة في فترة الثقالة الممثلة لدرجة البناء على مراحل تفيد تمثيل الكتلة بدلالة الثقالة الفراغية التي يتم توظيفها في تمثيل درجة الثبات ثم ربطها بتمثيل درجة الثقل ثم تمثيل درجة الارتباط بدلالة تمثيل درجة الثقل ثم تمثيل درجة الثقل الرابط بدلالة الثقالة العددية الممثلة بالوحدات الفراغية الممثلة بدلالة الثقالة الفراغية البنائية مع تحديد آلية البناء والتمثيل والتعامل بما ينسجم وتحديد محور ممثل لكل درجة داخل الفترة الموحدة المحددة والمثبتة لتمثيل الوحدات المشتركة

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