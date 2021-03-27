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ضبط مواطن اعتدى على آخر في مضاربة الخبر

Time منذ ساعة
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ضبط مواطن اعتدى على آخر في مضاربة الخبر

الخبر (صدى):
باشرت الجهات الأمنية بشرطة الخبر واقعة تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة " فود ترك ".

وصَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه تم القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء.

وأوضح الشهري أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثاني من العمر، وأنه جار متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وكانت " صدى " قد نشرت مقطعًا للحظة نشوب المشاجرة بين مجموعة من الشباب، مساء الجمعة.

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الجهات الامنية

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الأموات لا حول لهم ولا قوة .. ولا يشعرون بالأحياء.. ولو كان لهم من الأمر شيء لمنعوا الناس من اكتشاف مقابرهم وأخذ جثثهم..
ابو فهد
شوف توهم يصحون من ثلاثه السوبر خلصو صياح وصارو بس ينعقووو بالصحف هذا حد وحجم جمهور مطرود اسياء ههههه 🤣 السنه هذي النصر العالمي اخذهم رايح جاي وهو مو ذاك المستوى اما عاد حمد الله ماينسونه بحياتهم ابدا شق بابهم شق لين طلعو من المدرجات كل العاده 😁 بس نرجع لتهديدكم رد الاعتبار واخرتها لقمو ب ١ هههه وباقي لكم وجهه السنه هذا تتكلمون 🤣🤣🤣
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
د محمد ماجد بخش
مفاصل تمثيل التواصل بين العناصر تمثل للثقالة الرابطة في فترة الثقالة الممثلة لدرجة البناء على مراحل تفيد تمثيل الكتلة بدلالة الثقالة الفراغية التي يتم توظيفها في تمثيل درجة الثبات ثم ربطها بتمثيل درجة الثقل ثم تمثيل درجة الارتباط بدلالة تمثيل درجة الثقل ثم تمثيل درجة الثقل الرابط بدلالة الثقالة العددية الممثلة بالوحدات الفراغية الممثلة بدلالة الثقالة الفراغية البنائية مع تحديد آلية البناء والتمثيل والتعامل بما ينسجم وتحديد محور ممثل لكل درجة داخل الفترة الموحدة المحددة والمثبتة لتمثيل الوحدات المشتركة

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