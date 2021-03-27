ضبط مواطن اعتدى على آخر في مضاربة الخبر

الخبر (صدى):
باشرت الجهات الأمنية بشرطة الخبر واقعة تعرض شخص للاعتداء بإحدى ساحات العربات المتنقلة " فود ترك ".
وصَرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه تم القبض على أحد الأطراف المشاركة في الاعتداء.
وأوضح الشهري أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثاني من العمر، وأنه جار متابعة إجراءات القبض على الآخرين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وكانت " صدى " قد نشرت مقطعًا للحظة نشوب المشاجرة بين مجموعة من الشباب، مساء الجمعة.
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