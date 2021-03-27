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الخارجية: المملكة تقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة

Time منذ ساعة
Views 1590
الخارجية: المملكة تقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة

الرياض (صدى):
صرحت وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تقدر بالغاً وتدعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية الشقيقة في التعامل بكفاءة عالية مع الحادث العرضي لجنوح إحدى السفن في قناة السويس.

وإذ تعرب المملكة عن ثقتها البالغة في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة من واقع ما تزخر به من خبرات وإمكانات وكفاءات مميزة؛ فإن المملكة تعبر عن وقوفها مع الشقيقة مصر بكافة إمكانياتها للمساهمة بدعم الجهود المبذولة من السلطات المصرية للتعامل مع هذا الحادث وتبعاته وفقاً لما تقدره السلطات المصرية، وعن استمرار تواصلها مع الحكومة المصرية الشقيقة لهذا الغرض وبذل كل ما يمكن في مساعدة كافة السفن العالقة في البحر الأحمر.

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المملكة
قناة السويس
وزارة الخارجية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي عافانا مما أُبتلي به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ..
مغرد
كم وصل المتقا بعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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