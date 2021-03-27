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شاهد.. مواطن يحذر الجميع:" لا تقتلوا المتعة"

Time منذ 52 دقيقة
Views 2379
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شاهد.. مواطن يحذر الجميع:" لا تقتلوا المتعة"

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مواطن يحذر من أعداء المتعة، قائلا:" ياخي لا تقتل المتعة"، كما أضاف:" يقول أحدهم ياخي اشربه الشاي بدون سكر أحسن، أقوله ياخي لا تقتل المتعة و اتركني أستمتع".

 

وأشار:"هذي رسائل توعوية للمجتمع والناس، فمثلاً حتى أنت لو حد سولف عليك لا تسوي نفسك عارفة، وتقول له أنا عارف السالفة حتى لا تقتل المتعة خليه يسولف"، محذرا:"انتبهوا من أعداء قتل المتعة".

 

وأوضح:"أنا في الفترة الأخيرة من بعد الأربعين، اللي بقيت أبغاه بسويه هرجة ما جازت لي أقوم أضرب الباب، ومجلس ما عجبني أضرب الباب، ودلة ما جازتني أنزل الفنجان"، مشددا:"لا تحاولون تصلحون المجتمعات فاستمتع بحياتك واترك الناس".

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لا تقتلوا المتعة

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي عافانا مما أُبتلي به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ..
مغرد
كم وصل المتقا بعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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