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الأخضر يتأهب لمواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم

Time منذ ساعة
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الأخضر يتأهب لمواجهة فلسطين في تصفيات كأس العالم

نواف السالم (صدى):
أجرى المنتخب الوطني الأول، اليوم السبت، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء القادم ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

 

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب مرسول بارك"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يطبق تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

كما يواصل المنتخب الأخضر تدريباته يوم غدٍ الأحد عند الساعة 30 : 6 مساءً على "ملعب مرسول بارك" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

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فلسطين
تصفيات كأس العالم
المنتخب الوطني الأول

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله الذي عافانا مما أُبتلي به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا ..
مغرد
كم وصل المتقا بعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير ..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية ههههههه

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