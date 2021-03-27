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سر جنوح سفينة البضائع البنمية في قناة السويس

Time منذ 10 دقائق
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سر جنوح سفينة البضائع البنمية في قناة السويس

القاهرة (صدى):
أوضحت السلطات المصرية، سر جنوح سفينة البضائع البنمية في قناة السويس، بعد أن تسببت في تعطل حركة مرور السفن.

 

وقالت  إن الخطأ البشري ربما تسبب في جنوح السفينة بعد إلقاء اللوم على الرياح القوية لأول مرة، بعد أن تحركت ناقلة الشحن Ever جيفن التي جنحت على ضفاف قناة السويس لأول مرة منذ خمسة أيام.

وأشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إلى أن الجهود المبذولة لإخراج سفينة الحاويات من الطريق التجاري الحرج سمحت بتحرك المؤخرة والدفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وأبان أنه لا يستطيع التنبؤ بموعد إعادة تعويمها، لافتا  إلى أنه لا يزال يأمل في أن تؤدي عملية التجريف إلى تحرير السفينة دون الحاجة إلى اللجوء إلى إزالة شحنتها لتخفيفها.

 

وتابع أن المد والجزر القوية والرياح تعقد جهود تحريرها، مؤكدا أن الرياح القوية وعوامل الطقس لم تكن الأسباب الرئيسية لتأريض السفينة في الممر المائي المزدحم يوم الثلاثاء الماضي.

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مصر
قناة السويس
جنوح سفينة

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حــــــــــــــــــــــــول ولا قــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــم ...... القصاص من هذا الجاني أقل عقوبة يستحقها
عبدالله
اي جوع الله يحفظك. الجمعيات الخيرية تصرف لهم أرزاق وراتب والكهرباء نصها على الدولة. التسول من اجل الطمع فقط او داخلين البلد تهريب، وحتى هذول الجمعيات الخيرية تعطيهم أرزاق.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعوض عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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