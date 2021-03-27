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توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي المقبل 

Time منذ 28 دقيقة
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توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي المقبل 

الرياض (صدى):
وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم السبت، بزيادة إسناد التدريس في رياض الأطفال للمعلمات بنسبة 50% خلال العام الدراسي المقبل.

 

وجاء ذلك من أجل سرعة مسح المدارس التي يمكن أن تضيف فصولاً جديدة للطفولة المبكرة، كما أشار إلى مناقشة احتياجات العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة، على ضرورة تكامل العمل داخل الإدارات التعليمية لحوكمة إجراءاتها، وتعزيز الجوانب القانونية في ممارساتها.

وطالب مديري التعليم بالإسراع في معالجة وضع بعض المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية وتخفيض الأعداد داخل الفصول، موضحا أن عمليات قياس وتقويم الطلبة مستمرة خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي لرفع نواتج التعلّم، والاستعداد المبكر للاختبارات.

 

ولفت إلى أهمية إنهاء المقررات الدراسية والتركيز على المهارات القرائية والكتابية للطلاب والطالبات، مؤكدا على أهمية العمل وفق القواعد التنظيمية والدليل التشغيلي لوحدات التوعية الفكرية المعلن عنها مؤخراً في إدارات التعليم.

Time واتساب
التعليم
حمد آل الشيخ

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حــــــــــــــــــــــــول ولا قــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــم ...... القصاص من هذا الجاني أقل عقوبة يستحقها
عبدالله
اي جوع الله يحفظك. الجمعيات الخيرية تصرف لهم أرزاق وراتب والكهرباء نصها على الدولة. التسول من اجل الطمع فقط او داخلين البلد تهريب، وحتى هذول الجمعيات الخيرية تعطيهم أرزاق.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعوض عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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