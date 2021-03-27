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وكيل "جروهي" يكشف موقف اللاعب مع الاتحاد

Time منذ ساعة
Views 1692
وكيل "جروهي" يكشف موقف اللاعب مع الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أوضح برونو جونكويرا وكيل أعمال حارس الاتحاد مارسيلو جروهي، موقف اللاعب من الاستمرار مع ناديه الحالي.

وقال وكيل أعمال جروهي إنه لا يوجد أي احتمال لعودة الحارس إلى الدوري البرازيلي في ظل اهتمام نادي جريميو باستعادة خدماته مجدداً.

وأضاف أنه يمكنه تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد في "فيفا" لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين ولكن الحارس المخضرم يستبعد هذه الفكرة.

وكان اسم جروهي قد ارتبط بالعودة إلى البرازيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى نادي الاتحاد، لأكثر من شهرين.

Time واتساب
الاتحاد
جروهي
حارس الاتحاد

أحدث التعليقات

كجمغلو
لا حــــــــــــــــــــــــول ولا قــــــــــــــــــــوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــــــم ...... القصاص من هذا الجاني أقل عقوبة يستحقها
عبدالله
اي جوع الله يحفظك. الجمعيات الخيرية تصرف لهم أرزاق وراتب والكهرباء نصها على الدولة. التسول من اجل الطمع فقط او داخلين البلد تهريب، وحتى هذول الجمعيات الخيرية تعطيهم أرزاق.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعوض عليها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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