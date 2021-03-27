وكيل "جروهي" يكشف موقف اللاعب مع الاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
أوضح برونو جونكويرا وكيل أعمال حارس الاتحاد مارسيلو جروهي، موقف اللاعب من الاستمرار مع ناديه الحالي.
وقال وكيل أعمال جروهي إنه لا يوجد أي احتمال لعودة الحارس إلى الدوري البرازيلي في ظل اهتمام نادي جريميو باستعادة خدماته مجدداً.
وأضاف أنه يمكنه تقديم شكوى ضد نادي الاتحاد في "فيفا" لفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من شهرين ولكن الحارس المخضرم يستبعد هذه الفكرة.
وكان اسم جروهي قد ارتبط بالعودة إلى البرازيل بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى نادي الاتحاد، لأكثر من شهرين.