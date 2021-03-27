رسالة مؤثرة من سامي الجابر إلى الدعيع والقحطاني 

نواف السالم (صدى):
لفت رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، الأنظار بعد حديثه عن علاقته بزميليه السابقين في الفريق محمد الدعيع وياسر القحطاني.
وأعاد سامي الجابر، التغريد بصورة كان نشرها الدعيع لهما على حسابه بتويتر، وعلق عليها، قائلا: "أيام لا تُنسى يا أبا عبد العزيز جمعتنا على حب الهلال وخدمة وطننا الغالي من خلال هذا الكيان، كنتم وما زلتم نعم الإخوة ونعم الأصدقاء وإن شاء الله نلتقي قريباً على خير".
يذكر أن الدعيع قد أرفق الصورة التي نشرها هو رفقة سامي الجابر وياسر القحطاني، بتعليق: "بطولات وإنجازات جمعتني مع أحلى اثنين داخل الملعب وخارج الملعب".