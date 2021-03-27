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رسالة مؤثرة من سامي الجابر إلى الدعيع والقحطاني 

Time منذ ساعة
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رسالة مؤثرة من سامي الجابر إلى الدعيع والقحطاني 

نواف السالم (صدى):
لفت رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، الأنظار بعد حديثه عن علاقته بزميليه السابقين في الفريق محمد الدعيع وياسر القحطاني.

وأعاد سامي الجابر، التغريد بصورة كان نشرها الدعيع لهما على حسابه بتويتر، وعلق عليها، قائلا: "أيام لا تُنسى يا أبا عبد العزيز جمعتنا على حب الهلال وخدمة وطننا الغالي من خلال هذا الكيان، كنتم وما زلتم نعم الإخوة ونعم الأصدقاء وإن شاء الله نلتقي قريباً على خير".

يذكر أن الدعيع قد أرفق الصورة التي نشرها هو رفقة سامي الجابر وياسر القحطاني، بتعليق: "بطولات وإنجازات جمعتني مع أحلى اثنين داخل الملعب وخارج الملعب".

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سامي الجابر
ياسر القحطاني
محمد الدعيع
نادي الهلال

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
🤭 اللهم لا شماته هههه الحين متنقبة ومتستره بلبس الإسلامي المحتشم وقاعدتي تدق عود 😂 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اكيد ذي اما انها تطنز بشعائر الإسلام أو أن وراها اجندة آمرتها انها تسوي كذا عشان تفسد النساء الشريفات العفيفات حسبي الله ونعم الوكيل بس
د محمد ماجد بخش
تمثيل تبعية درجة الثقل المغناطيسي ! لدرجة ثقل وحدة العنصر ! العددية بدلالة فترة العناصر الثقالية ! بوحدات تمثيل محيط الذرة العددي المكافيء مغناطيسيا لوحدة المركز بوحدات الثقالة العددية.
غييييوووورررر
سبحان من انجاه
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
يمكن زوجها رماها من البلكونة ومن ثم قتل نفسه
راي
اقول لكم الاثنين,موتو بخيضكم وتعصبكم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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