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الدفاع المدني يحذر من عواصف رملية على الرياض

Time منذ 24 دقيقة
Views 1427
الدفاع المدني يحذر من عواصف رملية على الرياض

الرياض (صدى):
حذر الدفاع المدني من عواصف رملية على الرياض، وجاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تقلبات جوية تتمثل في غبار وأتربة، قد تعيق الرؤية على الطرق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار  تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى المناطق المتأثرة بالرياح وتشمل الرياض، الشرقية والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك يتوقع تأثر سواحل تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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الدفاع المدني
الرياض
عواصف رملية

أحدث التعليقات

خالد
الله يرحم ايام سيويسرا وجبال الالب هههههههههههههههه
sqon 123
ولا احد... نصراوي يقدر يقلهم لا.. مافي اداره اصلا.. ولو فيه مافكرو فيهم.... دايسين علي الاداره لانهم اقوي منها
اسعد الدلخ
الدوافير... اشغلو الناس و اجهزة الدوله علشان ولد بو سطيف ما اكل شاورما جاج... الم اقل لكم هذا جنس نتن ..حتى ان الدول الاوربيه حضرت دخولهم
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية الثقالية هي كتلة عددية فراغية والكتلة العددية الثقالية المغناطيسية هي كتلة عددية فراغية محورية مكافئة قياسية تمثل لدرجة ثبات الأولى في مجموعها العددي الأول الممثل بمجموع مكافيء آخر ممثل وإن كان ضمنها.
المهم
طيب وبعد رمضان ؟ عادي

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