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أداء بايدن في المؤتمر الصحفي يثير القلق بشأن حالته الصحية 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1597
أداء بايدن في المؤتمر الصحفي يثير القلق بشأن حالته الصحية 

واشنطن (صدى):
زادت أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول الذي عقدَه بعد 65 يومًا من توليه منصبه؛ التكهنات بشأن صحة الرئيس الأمريكي.

ورأى النائب الجمهوري عن ولاية تكساس روني جاكسون، طبيب سابق في البيت الأبيض، أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في المؤتمر الصحفي، الخميس، أثار العديد من التساؤلات بشأن لياقته وحالته الصحية.

وقال إن أداء بايدن في أول مؤتمر صحفي رسمي له: "يجب أن يثير قلق كل أمريكي يريد أن يعرف هل رئيسهم قادر صحيًّا على منصبه أم لا"، بحسب قناة "فوكس نيوز".

وأوضح:"كان رئيس الولايات المتحدة مسلحًا بمراسلين ودودين وبإجابات تبدو جاهزة، لكنه بالكاد تمكن من اجتياز مؤتمره الصحفي الأول".

ولفت::"إذا لم يستطع الرئيس بايدن التعامل مع أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، فمن المقلق التفكير في كيفية تمثيله للشعب الأمريكي عند التحدث إلى القادة الأجانب".

Time واتساب
أمريكا
جو بايدن
المؤتمر الصحفي

أحدث التعليقات

خالد
الله يرحم ايام سيويسرا وجبال الالب هههههههههههههههه
sqon 123
ولا احد... نصراوي يقدر يقلهم لا.. مافي اداره اصلا.. ولو فيه مافكرو فيهم.... دايسين علي الاداره لانهم اقوي منها
اسعد الدلخ
الدوافير... اشغلو الناس و اجهزة الدوله علشان ولد بو سطيف ما اكل شاورما جاج... الم اقل لكم هذا جنس نتن ..حتى ان الدول الاوربيه حضرت دخولهم
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية الثقالية هي كتلة عددية فراغية والكتلة العددية الثقالية المغناطيسية هي كتلة عددية فراغية محورية مكافئة قياسية تمثل لدرجة ثبات الأولى في مجموعها العددي الأول الممثل بمجموع مكافيء آخر ممثل وإن كان ضمنها.
المهم
طيب وبعد رمضان ؟ عادي

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