مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن رفض اللاعب كيليان مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يعود لرغبته في الخروج من ظل نيمار، واختبار نفسه في دوري أقوى.
وذكرت التقارير أن مبابي يدرك بأنه يعاني من صعوبة في التفوق على نيمار في المكانة والشهرة، في كرة القدم، حيث استمر الثنائي معا في فريق واحد
وأضافت أن مبابي برغبته الانتقال لريال مدريد، فأنه يريد تصدر المشهد كما فعل كريستيانو رونالدو في السنوات الطويلة الماضي.
وأشارت إلى أن باريس حال رفض مبابي التجديد، سيبحث بيع اللاعب في الصيف المقبل، بدلًا من خسارة اللاعب مجانًا في العام المقبل.