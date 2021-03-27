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مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

Time منذ ساعة
Views 1547
مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، أن رفض اللاعب كيليان مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يعود لرغبته في الخروج من ظل نيمار، واختبار نفسه في دوري أقوى.

وذكرت التقارير أن مبابي يدرك بأنه يعاني من صعوبة في التفوق على نيمار في المكانة والشهرة، في كرة القدم، حيث استمر الثنائي معا في فريق واحد

وأضافت أن مبابي برغبته الانتقال لريال مدريد، فأنه يريد تصدر المشهد كما فعل كريستيانو رونالدو في السنوات الطويلة الماضي.

وأشارت إلى أن باريس حال رفض مبابي التجديد، سيبحث بيع اللاعب في الصيف المقبل، بدلًا من خسارة اللاعب مجانًا في العام المقبل.

 

Time واتساب
باريس سان جيرمان
مبابي
كيليان مبابي

أحدث التعليقات

خالد
الله يرحم ايام سيويسرا وجبال الالب هههههههههههههههه
sqon 123
ولا احد... نصراوي يقدر يقلهم لا.. مافي اداره اصلا.. ولو فيه مافكرو فيهم.... دايسين علي الاداره لانهم اقوي منها
اسعد الدلخ
الدوافير... اشغلو الناس و اجهزة الدوله علشان ولد بو سطيف ما اكل شاورما جاج... الم اقل لكم هذا جنس نتن ..حتى ان الدول الاوربيه حضرت دخولهم
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية الثقالية هي كتلة عددية فراغية والكتلة العددية الثقالية المغناطيسية هي كتلة عددية فراغية محورية مكافئة قياسية تمثل لدرجة ثبات الأولى في مجموعها العددي الأول الممثل بمجموع مكافيء آخر ممثل وإن كان ضمنها.
المهم
طيب وبعد رمضان ؟ عادي

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