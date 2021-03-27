حمدالله يثير الجدل بتصرف غريب قبل انتخاب الرئيس الجديد للنصر

ماجد محمد (صدى):
أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر الجدل بتصرف غريب، قبل انتخاب الرئيس الجديد للنادي بعد حل إدارة صفوان السويكت.
وقال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق للنصر عن مافعله حمدالله، قائلًا:"الفيصلي أعلن حالة الاستنفار قبل أسبوع من مواجهة النصر في كأس الملك، عنابي سدير منع لاعبيه من الإجازات ورفض السماح بالسفر وأُعيدت التدريبات".
وأضاف:"تقرر إقامة معسكر تدريبي مع خوض مباراة ودية، يبدو أن طموح الفيصلي لتخطي عقبة النصر هو الذي سمح لـ حمدالله وأمرابط بالسفر، بل حمدالله مددها بمزاجه".
وكان عبدالرازق حمدالله تعرض لانتقادات عدة بسبب زيادة وزنه وهبوط مستواه الفني في مباريات الفريق بالموسم الحالي.