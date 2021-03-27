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حمدالله يثير الجدل بتصرف غريب قبل انتخاب الرئيس الجديد للنصر

Time منذ ساعة
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حمدالله يثير الجدل بتصرف غريب قبل انتخاب الرئيس الجديد للنصر

ماجد محمد (صدى):
أثار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي النصر الجدل بتصرف غريب، قبل انتخاب الرئيس الجديد للنادي بعد حل إدارة صفوان السويكت.

وقال سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق للنصر عن مافعله حمدالله، قائلًا:"الفيصلي أعلن حالة الاستنفار قبل أسبوع من مواجهة النصر في كأس الملك، عنابي سدير منع لاعبيه من الإجازات ورفض السماح بالسفر وأُعيدت التدريبات".

وأضاف:"تقرر إقامة معسكر تدريبي مع خوض مباراة ودية، يبدو أن طموح الفيصلي لتخطي عقبة النصر هو الذي سمح لـ حمدالله وأمرابط بالسفر، بل حمدالله مددها بمزاجه".

وكان عبدالرازق حمدالله تعرض لانتقادات عدة بسبب زيادة وزنه وهبوط مستواه الفني في مباريات الفريق بالموسم الحالي.

 

 

Time واتساب
نادي النصر
صفوان السويكت
عبدالرزاق حمدالله

أحدث التعليقات

خالد
الله يرحم ايام سيويسرا وجبال الالب هههههههههههههههه
sqon 123
ولا احد... نصراوي يقدر يقلهم لا.. مافي اداره اصلا.. ولو فيه مافكرو فيهم.... دايسين علي الاداره لانهم اقوي منها
اسعد الدلخ
الدوافير... اشغلو الناس و اجهزة الدوله علشان ولد بو سطيف ما اكل شاورما جاج... الم اقل لكم هذا جنس نتن ..حتى ان الدول الاوربيه حضرت دخولهم
د محمد ماجد بخش
الكتلة العددية الثقالية هي كتلة عددية فراغية والكتلة العددية الثقالية المغناطيسية هي كتلة عددية فراغية محورية مكافئة قياسية تمثل لدرجة ثبات الأولى في مجموعها العددي الأول الممثل بمجموع مكافيء آخر ممثل وإن كان ضمنها.
المهم
طيب وبعد رمضان ؟ عادي

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