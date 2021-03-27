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بالفيديو..قانوني يوضح عقوبة هروب الخادمات قبل شهر رمضان

Time منذ 11 دقيقة
Views 1266
بالفيديو..قانوني يوضح عقوبة هروب الخادمات قبل شهر رمضان

الرياض (صدى):
يتكرر هروب الخادمات قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ للحصور على أجور عالية وأسعار قد تتجاوز 2500 ريال شهريًّا.

وقال المحامي أحمد المحيميد، لبرنامج "120" على قناة الإخبارية، أن هروب الخادمات قبل رمضان تتكرر كل عام للبحث عن زيادة في الأجر.

وأضاف "المحيميد"، أن العقوبات تكون على المخالف وعلى من يشغله ومن ينقله والسمسار والوسيط.

وأوضح أن هذه العقوبات تتراوح ما بين عقوبات مالية والسجن والترحيل والمنع من الاستقدام على جميع الأطراف؛ سواء كان الفرد المشغل أو العاملة أو الوسيط، وحتى مصادرة أداة نقل المخالف.

وأشار إلى أن اكتشاف هذه المخالفة يكون بسهولة عن طريق التبليغ أو حدوث مشكلة أو إصابة للعاملة.

 

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الخادمات
شهر رمضان
رمضان
أحمد المحيميد

أحدث التعليقات

الحمد لله على العافية
نادر او بالاحرى ماشفت واحد درس علم النفس الا لقيت فيه اختلال تلاقيه اثناء الحديث معك يسرق النظرات الى شيء ما كمن يخايل نفسه او قرينه ركز فيهم وستلاحظ عليهم نظرات غريبة اقرب تعبير يصدق عليها او يشابهها نظرات السارق وغالبا مايختطف نظرهم الى جهة اسفل عضدهم الايسر من ذاك دكتور علم النفس السعودي اللي يشرف على بحوث سنة اولى جامعة الى الدكتورة كامليا النفسانية اللبنانية في احد المستشفايات التابعة لشركة كبيرة الى الدكتورة النفسانية المصرية التي قابلت الاخ عواد في احد المستشفيات الحكومية الى اللي في صورة الخبر اعلاه الى خريجي علم النفس فيهم وسواس يراه كل ملاحظ
وافي
حسبي الله على من اشاع الفوضى في بلاد الحرمين اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
وافي
اذا لم يتبدل الحال فسوف ترى الشعب برمتة يتسول
رمز
حتى اعيال البعارين ابدو محبتهم للوليد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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