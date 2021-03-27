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تحذير من "التجارة" بشأن ازدحام المولات 

Time منذ ساعة
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تحذير من "التجارة" بشأن ازدحام المولات 

الرياض (صدى):
حذرت وزارة التجارة من وجود ازدحام في بعض المولات، كما شددت على ضرورة مراعاة الطاقة الاستيعابية ومنع دخول العدد الزائد من المتسوقين.

 

وأشارت وزارة التجارة إلى أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة ستطبق العقوبات النظامية وإغلاق "المولات" غير الملتزمة فوراً، حيث دعت المستهلكين لتجنب دخول المنشآت المزدحمة، والتسوق عبر المتاجر الإلكترونية.

 

وأوضحت أنه حرصا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا فإنها تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأبرزها الالتزام بالطاقة الاستيعابية والتزام المتسوقين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والتطهير والتعقيم.

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وزارة التجارة
الفرق الرقابية
فيروس كورونا
الإجراءات الاحترازية

أحدث التعليقات

الحمد لله على العافية
نادر او بالاحرى ماشفت واحد درس علم النفس الا لقيت فيه اختلال تلاقيه اثناء الحديث معك يسرق النظرات الى شيء ما كمن يخايل نفسه او قرينه ركز فيهم وستلاحظ عليهم نظرات غريبة اقرب تعبير يصدق عليها او يشابهها نظرات السارق وغالبا مايختطف نظرهم الى جهة اسفل عضدهم الايسر من ذاك دكتور علم النفس السعودي اللي يشرف على بحوث سنة اولى جامعة الى الدكتورة كامليا النفسانية اللبنانية في احد المستشفايات التابعة لشركة كبيرة الى الدكتورة النفسانية المصرية التي قابلت الاخ عواد في احد المستشفيات الحكومية الى اللي في صورة الخبر اعلاه الى خريجي علم النفس فيهم وسواس يراه كل ملاحظ
وافي
حسبي الله على من اشاع الفوضى في بلاد الحرمين اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
وافي
اذا لم يتبدل الحال فسوف ترى الشعب برمتة يتسول
رمز
حتى اعيال البعارين ابدو محبتهم للوليد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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