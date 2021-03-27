هنري يغلق صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي

وكالات (صدى):
أعلن اللاعب الدولي الفرنسي السابق تييري هنري أنه سيغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المسؤولين عن هذه المنصات بمعالجة قضايا العنصرية والتنمر بالجهد المبذول في حذف المواد التي تنتهك حقوق النشر.
وقال هنري، اليوم السبت، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحاً لأصحاب الحسابات المجهولة.
وأضاف : «إنه ليس مكاناً آمناً... أردت اتخاذ موقف ضد من يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة لكنها للأسف تحولت إلى سلاح في يد بعض الأشخاص الذين يختبئون خلف حساب مزيف... فعلت ما شعرت به، وأتمنى أن أنجح في إلهام الناس للقيام بالأمر ذاته».
وأشار هنري إلى أنه استلهم ما فعله الراحل محمد علي بطل ملاكمة الوزن الثقيل، الذي إلى جانب شهرته الطاغية كملاكم، كافح ضد العنصرية والحرب والتعصب الديني.
وتابع: «محمد علي رفض الذهاب للحرب، لم ينتظر ما إذا كان الجميع سيقف معه. إن هذا ما شعر به... لستُ قريباً من مكانته وما فعله، لكني قلت لنفسي: تييري هذا ما تشعر به، تشعر بقوة».