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هنري يغلق صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي

Time منذ ساعة
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هنري يغلق صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي

وكالات (صدى):
أعلن اللاعب الدولي الفرنسي السابق تييري هنري أنه سيغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا المسؤولين عن هذه المنصات بمعالجة قضايا العنصرية والتنمر بالجهد المبذول في حذف المواد التي تنتهك حقوق النشر.

وقال هنري، اليوم السبت، إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحاً لأصحاب الحسابات المجهولة.

وأضاف : «إنه ليس مكاناً آمناً... أردت اتخاذ موقف ضد من يقول إن وسائل التواصل الاجتماعي أداة مهمة لكنها للأسف تحولت إلى سلاح في يد بعض الأشخاص الذين يختبئون خلف حساب مزيف... فعلت ما شعرت به، وأتمنى أن أنجح في إلهام الناس للقيام بالأمر ذاته».

وأشار هنري إلى أنه استلهم ما فعله الراحل محمد علي بطل ملاكمة الوزن الثقيل، الذي إلى جانب شهرته الطاغية كملاكم، كافح ضد العنصرية والحرب والتعصب الديني.

وتابع: «محمد علي رفض الذهاب للحرب، لم ينتظر ما إذا كان الجميع سيقف معه. إن هذا ما شعر به... لستُ قريباً من مكانته وما فعله، لكني قلت لنفسي: تييري هذا ما تشعر به، تشعر بقوة».

 

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هنري
محمد علي
تييري هنري

أحدث التعليقات

الحمد لله على العافية
نادر او بالاحرى ماشفت واحد درس علم النفس الا لقيت فيه اختلال تلاقيه اثناء الحديث معك يسرق النظرات الى شيء ما كمن يخايل نفسه او قرينه ركز فيهم وستلاحظ عليهم نظرات غريبة اقرب تعبير يصدق عليها او يشابهها نظرات السارق وغالبا مايختطف نظرهم الى جهة اسفل عضدهم الايسر من ذاك دكتور علم النفس السعودي اللي يشرف على بحوث سنة اولى جامعة الى الدكتورة كامليا النفسانية اللبنانية في احد المستشفايات التابعة لشركة كبيرة الى الدكتورة النفسانية المصرية التي قابلت الاخ عواد في احد المستشفيات الحكومية الى اللي في صورة الخبر اعلاه الى خريجي علم النفس فيهم وسواس يراه كل ملاحظ
وافي
حسبي الله على من اشاع الفوضى في بلاد الحرمين اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
وافي
اذا لم يتبدل الحال فسوف ترى الشعب برمتة يتسول
رمز
حتى اعيال البعارين ابدو محبتهم للوليد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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