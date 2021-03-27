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بالفيديو.. حمد بعد وداعه لوافدين بالدموع: "كانوا بمثابة إخوة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حمد بعد وداعه لوافدين بالدموع: "كانوا بمثابة إخوة"

عادل الحربي (صدى):
أكد المواطن حمد الهاجري بطل الفيديو المتداول الذي يظهر لحظة مؤثرة لوداع مواطن لاثنين من الوافدين عملا معه لمدة 40 عاماً، بعد أن قررا العودة النهائية لبلدهما، أن علاقته بالوالدين ‏كانت مليئة بالوفاء والاحترام،مشيرا إلى أنها لم تكن علاقة كفيل ومكفول بل علاقة علاقة أخ بإخوته".

وقال حمد الهاجري "منذ 1402 هـ بدلت النشاط التجاري وتوجهت الي الهند وجلبت عمال هنود وعملوا معي42 سنة، كانت بمثابة أخوة, والواداع كان صعب وكنت أود أن لايغادرون المملكة لكنهم غادروا بسبب تقدمهم في العمر".

وأكد المواطن على ضرورة احترام العامل حتى يتحرم الأنظمة والقوانين، لافتا إلى أن الشعب السعودي كله خير و َبركة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر لحظة مؤثرة لوداع مواطن لاثنين من الوافدين عملا معه لمدة 40 عاماً، بعد أن قررا العودة النهائية لبلدهما.

وقال مواطنون بمنصات التواصل الاجتماعي، أن الفيديو يدلل على حسن معاملة المواطن للعاملين، ومشاعره الصادقة تجاههما.

 

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Time واتساب
حمد الهاجري
وداع وافد

أحدث التعليقات

الحمد لله على العافية
نادر او بالاحرى ماشفت واحد درس علم النفس الا لقيت فيه اختلال تلاقيه اثناء الحديث معك يسرق النظرات الى شيء ما كمن يخايل نفسه او قرينه ركز فيهم وستلاحظ عليهم نظرات غريبة اقرب تعبير يصدق عليها او يشابهها نظرات السارق وغالبا مايختطف نظرهم الى جهة اسفل عضدهم الايسر من ذاك دكتور علم النفس السعودي اللي يشرف على بحوث سنة اولى جامعة الى الدكتورة كامليا النفسانية اللبنانية في احد المستشفايات التابعة لشركة كبيرة الى الدكتورة النفسانية المصرية التي قابلت الاخ عواد في احد المستشفيات الحكومية الى اللي في صورة الخبر اعلاه الى خريجي علم النفس فيهم وسواس يراه كل ملاحظ
وافي
حسبي الله على من اشاع الفوضى في بلاد الحرمين اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
وافي
اذا لم يتبدل الحال فسوف ترى الشعب برمتة يتسول
رمز
حتى اعيال البعارين ابدو محبتهم للوليد,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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