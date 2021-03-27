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شاهد.. بيكيه في مأدبة عشاء ضخمة بالإمارات 

Time منذ 21 دقيقة
Views 1560
شاهد.. بيكيه في مأدبة عشاء ضخمة بالإمارات 

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.

 

وبدا في الفيديو، بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، حيث أبدى إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".

 

وانتشرت صورة تجمع بيكيه مع رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي، مع تعليقٍ منسوب إلى الأخير، يقول:"تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".

Time واتساب
الإمارات
جيرارد بيكيه
نادي برشلونة
مأدبة عشاء

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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