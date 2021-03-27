شاهد.. بيكيه في مأدبة عشاء ضخمة بالإمارات 

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو نجم نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه في مأدبة عشاء في الإمارات، بين مجموعة من الحضور الذين يبدون من جنسيات متنوعة.
وبدا في الفيديو، بيكيه جالسًا على الأرض خلال تناوله الطعام، حيث أبدى إعجابه بمذاقه عند سؤال مصور الفيديو له عن رأيه، قائلًا "إنه رائع".
وانتشرت صورة تجمع بيكيه مع رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، راشد النعيمي، مع تعليقٍ منسوب إلى الأخير، يقول:"تشرفت باستضافة جيرارد بيكيه، مندهش من مواهبك الأخرى خصوصًا فيما يتعلق بعالم العملات الرقمية. بالتوفيق لك في كل مساعيك".