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شاهد.. وزير الصحة يوجه رسالة للممارسين الصحيين في مركز الدريعية بجازان 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1469
شاهد.. وزير الصحة يوجه رسالة للممارسين الصحيين في مركز الدريعية بجازان 

جازان (صدى):
وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة شكر لأبطال الصحة في مركز صحي الدريعية بمنطقة جازان بمناسبة حصولهم على ‎جائزة التميز خلال شهر فبراير ٢٠٢١م.

وقال توفيق الربيعة في مقطع فيديو:"الزملاء والزميلات بمركز صحي الدريعية بمنطقة ‎جازان أتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على جهودكم المباركة لخدمة المرضى والمراجعين والتي أسهمت في تميز خدمات المركز وحصوله على جائزة التميز لشهر فبراير 2021".

 

وأضاف:"هذا ليس مستغربا على أبطال الصحة من أمثالكم، فقد تعودنا منكم البذل والعطاء لتلبية احتياجات المرضى وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم"، مشيرا:"فخور بكم وما حققتموه من نجاح وتميز متمنيا لكم دوام التوفيق لخدمة الوطن ومواطنيه".

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جازان
وزير الصحة
توفيق الربيعة
مركز صحي الدريعية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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