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السياحة توضح شروط ترخيص مرفق النزل و الكبائن الفندقية

Time منذ 34 دقيقة
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السياحة توضح شروط ترخيص مرفق النزل و الكبائن الفندقية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي الجديدة واستحدثت اللائحة عدة أنواع من السكن الفندقي في المملكة لعل أبرزها النزل (الفندق) والكبائن الفندقية.

وأوضحت وزارة السياحة أنه من أبرز شروط تراخيص مرفق النزل الفندقي والكبائن؛ هو عدم السماح بوجود غرف أو كبائن مشتركة للرجال والنساء، ويجب تخصيص المنشأة كاملة إما للرجال أو للنساء؛ وفقًا للبند الثاني من شروط الترخيص.

يقصد بـ "النزل الفندقي" مرفق إیواء سیاحي منخفض التكلفة، ومزودًا بمرافق بسیطة، ویستھدف بشكل أساسي الشباب والرحالة والمسافرین الأفراد؛ حیث یتم تشغیل وإدارة ھذا النوع من مرافق الإیواء السیاحي بشكل مستقل، ویوجد ممیزات مشتركة بین جمیع أنواع النزل.

وتتكون الكبائن الفندقية من وحدات صغيرة ذات مساحة محدودة يوجد بها سرير وتلفاز وتكييف وتجهيزات أخرى، ويكون بينها وبين الكبائن الأخرى حاجز فاصل، وبها دورات مياه مشتركة فيما يُعرف أوروبيًّا بفنادق "الهوستل".

Time واتساب
الفندق
وزارة السياحة
لائحة مرافق الإيواء السياحي
الكبائن الفندقية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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