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بالفيديو.. "الحميد" يرد على شائعات حول احتواء لقاح كورونا على شريحة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1760
بالفيديو.. "الحميد" يرد على شائعات حول احتواء لقاح كورونا على شريحة

الرياض (صدى):
أكد مدير عام التسويق والتوعية بوزارة الصحة أنس الحميد، أن الشائعات المتداولة التي تشير إلى إن لقاح كورونا مؤامرة ويحتوي على شريحة لمراقبة الأشخاص غير صحيحة

وتحدث الحميد عن حملة خذ الخطوة قائلا أن الهدف الأساسي هو أخذ الخطوة لتلقي اللقاح للعودة إلى الحياة الطبيعية بداية من الجرعة الأولى والإلتزام بالإجراءات الاحترازية ثم تلقي الجرعة الثانية

وتابع الحميد أن أهم حافز للقاح هو حماية للأسرة والنفس والمجتمع من فيروس كورونا ، مشيرا إلى انطلاق مبادرات عديدة من القطاع الخاص كتخفيضات للمحصنين .

وأضاف أن "آثار الحملة كانت رائعة ، حيث هناك تزايد في أعداد المسجلين في تطبيق صحتي ، حيث وصل عدد المسجلين أكثر من 6 مليون ".

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بوزارة الصحة
شريحة
لقاح كورونا

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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