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طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة

Time منذ ساعة
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طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول استخدام الوصلات اللاسلكية في الخدمة الراديوية الثابتة في عدة نطاقات ترددية لمستخدمي الطيف الترددي في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لتخطيط وإعادة ترتيب ترددات النطاقات المستخدمة للوصلات الثابتة؛ بهدف رفع كفاءة استخدام الترددات لهذه النطاقات، وتمكين أحدث التقنيات لها، بما يدعم ويعزز من أداء شبكات الجيل الخامس في المملكة, بالإضافة إلى دراسة توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لشبكات النفاذ اللاسلكية الثابتة (FWA) من الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل لهذا المورد الطبيعي المحدود وبما يتوافق مع احتياجات المستخدمين الحالية والمستقبلية.

ودعت مختلف المهتمين والمتخصصين محلياً ودولياً بتقديم المرئيات والملاحظات على جميع ما ورد في هذه الوثيقة، من خلال الرابط التالي:هنا .

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هيئة الاتصالات
وثيقة طلب مرئيات
الوصلات اللاسلكية

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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