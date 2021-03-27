استشهاد اللواء الوائلي بمأرب بعد ملحمة بطولية ضد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
سجل تاريخ العسكرية اليمنية امس الجمعة استشهاد البطل اللواء الركن أمين الوائلي أثناء قيادة العمليات العسكرية ضد الميلشيات الحوثية بشمال غرب مأرب .
ونعت وزارة الدفاع اليمنية ورئلسة عيئة الأركان العامة البطل الذي استشهد في ساحة المعركة بالصفوف الأمامية لتحرير الوطن ، مؤكدة أنه عاش مخلصاً للثورة اليمنية والجمهورية .
كما نعى ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيد الذي قام بملاحم بطولية في وجه الحوثيين ، ونجا عدة مرات من عمليات اغتيال في قصف متكرر بمواقع تواجد بها .
وكان اللواء الركن أيمن الوائلي – رحمه الله – من أوائل الضباط الذين انضموا لثورة الشباب السلمية في فبراير 2011 بعد مجزرة " جمعة الكرامة " .