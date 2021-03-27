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استشهاد اللواء الوائلي بمأرب بعد ملحمة بطولية ضد الحوثيين

Time منذ ساعة
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استشهاد اللواء الوائلي بمأرب بعد ملحمة بطولية ضد الحوثيين

فهمي محمد (صدى):
سجل تاريخ العسكرية اليمنية امس الجمعة استشهاد البطل اللواء الركن أمين الوائلي أثناء قيادة العمليات العسكرية ضد الميلشيات الحوثية بشمال غرب مأرب .

ونعت وزارة الدفاع اليمنية ورئلسة عيئة الأركان العامة البطل الذي استشهد في ساحة المعركة بالصفوف الأمامية لتحرير الوطن ، مؤكدة أنه عاش مخلصاً للثورة اليمنية والجمهورية .

كما نعى ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيد الذي قام بملاحم بطولية في وجه الحوثيين ، ونجا عدة مرات من عمليات اغتيال في قصف متكرر بمواقع تواجد بها .

وكان اللواء الركن أيمن الوائلي – رحمه الله – من أوائل الضباط الذين انضموا لثورة الشباب السلمية في فبراير 2011 بعد مجزرة " جمعة الكرامة " .

 

 

 

 

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مأرب
الحوثيين
وزارة الدفاع اليمنية
اللواء الركن أيمن الوائلي

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
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العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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