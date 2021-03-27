بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

علي القحطاني (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم ومنهم مواطنين تورطا في ارتكاب 34 جريمة تمثلت باقتحام المتاجر والمنازل والمدارس وسرقة ما بداخلها.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى القبض على أربعة أشخاص من بينهم مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية قاموا بترويج العملات النقدية المزيفة، فضلًا عن القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد باستخدام سلاح ناري في سكاكا.
وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنين قاما بارتكاب جريمتين تمثلت في سرقة منزل، وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض في حائل.