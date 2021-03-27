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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

Time منذ ساعة
Views 1898
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

علي القحطاني (صدى):
كشف الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم ومنهم مواطنين تورطا في ارتكاب 34 جريمة تمثلت باقتحام المتاجر والمنازل والمدارس وسرقة ما بداخلها.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى القبض على أربعة أشخاص من بينهم مواطنين ومقيمين من الجنسية المصرية والسودانية قاموا بترويج العملات النقدية المزيفة، فضلًا عن القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بسلب وافد باستخدام سلاح ناري في سكاكا.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على مواطنين قاما بارتكاب جريمتين تمثلت في سرقة منزل، وسلب مبلغ مالي من وافد وبطاقات مسبقة الدفع تحت تهديد السلاح الأبيض في حائل.

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الأمن العام

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
نصيحه من الداهيه الدلخ.....؟ به قرارات مناسب ان يكون صدورها مفاجأ.... ولاكن به قرارات من الخطأ ان تكون مفاجأه... اليكم مثال... لما صدر قرار الزام الكمامه ..ارتفعت اسعار علب الكمامات الى الف بالمئه وصار احتكار وتضييق على الكثير... نصيحة الداهيه... الحذر كل الحذر من الحضر ..فهو خنق للاقتصاد وتدمير للنفوس
د محمد ماجد بخش
في أي لحظة عنصر ٦٥ هو ٦٠.٥ وهو ٦٥.٥ وعند تمثيله ٥٨.٢.٥ يمثل ٦٥.٥.٢ أيضا وهكذا
د محمد ماجد بخش
في جدول جدول ١٦×١٦ المغناطيسي الدوري سأعطيكم واعرض لكم المجموعة السادسة فتعرفون وتكملون باقي عناصر الجدول -٥ ٣ ٥ ١٣ ٢٣ ٣١ ٤١ ٤٩ ٥٩ ٦٣ ٧٣ ٨١ ٩١ ٩٥ ١٠٥ ١١٣ وهنيئا للعلم قدرته على قهر الظلم والقهر والاستبداد الأكاديمي ولو بعد حين
اسعد الدلخ
وبعدين.....؟ الكل يندر البر والبحر .... وين الجديد...؟
د محمد ماجد بخش
العلم مسوغ جيد والجهل مسوغ سيء

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