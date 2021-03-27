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بالفيديو.. "الأرصاد": العاصفة الرملية تجتاح المملكة اليوم

Time منذ 32 دقيقة
Views 1799
بالفيديو.. "الأرصاد": العاصفة الرملية تجتاح المملكة اليوم

الرياض (صدى):
حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت من عواصف رملية اليوم السبت على المنطقة الشرقية وبعض منطقة القصيم ومنطقة الرياض والعاصمة الرياض .

وتوقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجة الحرارة غداً بواقع 10 درجات مؤية مع نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 50 كم / الساعة ، وفقاً لـ " الإخبارية " .

وتبدأ الرياح النشطة اليوم على حفر الباطن والنعيرية والدمام والجبيل والأحساء والهفوف ، مع عواصف رملية وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية .

ويجب على سالكي الطرق مابين منطقتي الشرقية والرياض أخذ الحيطة والحذر نظراً للعواصف الرملية ، وتتأثر مساءً القصيم وشمال الرياض بالأتربة المثارة والكتلة الباردة ، وتتأثر العاصمة الرياض بالعاصفة الرملية التي ستستمر غداً أيضاً ككتلة غبارية واسعة النطاق وسريعة الحركة على معظم المناطق .

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الرياض
العاصفة الرملية
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ضحكتوننننني.. والله اليوم وامس وقبله وقبله .... كل يوم اشوف شحادات وعند اشارات اشهر الشوارع.... هالصباح وانا موقف عند اشاره شفت وحده تشحد ومعها بزر ابو سنتين... يعني اتجار بالبشر بمعنى الكلمه ...؟
كجمغلو
قوة الله فوق كل شيء
كجمغلو
هههههههههههههه من قصص الف ليلة وليلة وهيصة وزنبليطة
اسعد الدلخ
تراكم غثيتونا واشغلتونا...كل ما بين دحونتين طلعتم بتصريح اقفال مساجد.. خلاص ..دحونه انتم احسن من كل الاجهزه الأخرى وحتى من واوربا... بس فكونا..
اسعد الدلخ
دلحونه جلسات القضاء اصبحت الكترونيه..يعني ليس فيها مزاحمه رجال ومخالفات شرعيه .. لذا ارى ان تتوجه المكالف المتميزات لهذا المجال.. كتبه سماحة الشيخ اسعد الدلخ

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