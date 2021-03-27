واتساب تطرح ميزة استيراد حزم الملصقات المتحركة

وكالات (صدى):
طرحت خدمة المراسلة الفورية واتساب، ميزة جديدة تزيد من الجانب المرح للمنصة وإضافة طابع مميز عند محادثة الآخرين على التطبيق عبر خاصية الملصقات المتحركة.
وأتاحت منصة التراسل الفوري المملوكة لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لاستيراد حزم الملصقات المتحركة لمستخدميها في ثلاث دول من بينها الهند، والتي تتيح لهم القدرة على إنشاء ملصقات متحركة خاصة بهم.
وقال موقع الويب المستقلWABetaInfo المتخصص في رصد ميزات "واتساب" القادمة، سيجلب تحديث جديد لتطبيق المراسلة ميزة تمكن المستخدمين من استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، والتي ستتوفر ضمن النظام الأساسي للتطبيق خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وسيتطلب من المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم استيراد حزمة الملصقات المتحركة تحديث تطبيقهم إلى أحدث إصدار، ثم تنزيل أحد تطبيقات صانع الملصقات، عبر متجري آب ستو أو جوجل بلاي، حيث يمكنهم إنشاء مجموعتهم الخاصة بحزم الملصقات المتحركة ثم استيرادها إلى تطبيق "واتساب".
وأوضح موقع "WABetaInfo"، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "يسعدنا أن نعلن أن واتساب يطلق اليوم إمكانية استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، لجميع مستخدمي iOS و أندوريد".
ومن المقرر أن تظهر الميزة الجديدة على أحدث إصدارات واتساب، في غضون 24 ساعة، ويمكنك للمستخدمين البدء في استخدام تطبيق Sticker Maker لإنشاء ملصقات متحركة مخصصة لتطبيق الدردشة على iOS و أندرويد، في البرازيل والهند وإندونيسيا.