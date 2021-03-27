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واتساب تطرح ميزة استيراد حزم الملصقات المتحركة

Time منذ ساعة
Views 1629
واتساب تطرح ميزة استيراد حزم الملصقات المتحركة

وكالات (صدى):
طرحت خدمة المراسلة الفورية واتساب، ميزة جديدة تزيد من الجانب المرح للمنصة وإضافة طابع مميز عند محادثة الآخرين على التطبيق عبر خاصية الملصقات المتحركة.

وأتاحت منصة التراسل الفوري المملوكة لشركة فيسبوك، ميزة جديدة لاستيراد حزم الملصقات المتحركة لمستخدميها في ثلاث دول من بينها الهند، والتي تتيح لهم القدرة على إنشاء ملصقات متحركة خاصة بهم.

وقال موقع الويب المستقلWABetaInfo المتخصص في رصد ميزات "واتساب" القادمة، سيجلب تحديث جديد لتطبيق المراسلة ميزة تمكن المستخدمين من استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، والتي ستتوفر ضمن النظام الأساسي للتطبيق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وسيتطلب من المستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من دعم استيراد حزمة الملصقات المتحركة تحديث تطبيقهم إلى أحدث إصدار، ثم تنزيل أحد تطبيقات صانع الملصقات، عبر متجري آب ستو أو جوجل بلاي، حيث يمكنهم إنشاء مجموعتهم الخاصة بحزم الملصقات المتحركة ثم استيرادها إلى تطبيق "واتساب".

وأوضح موقع "WABetaInfo"، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر: "يسعدنا أن نعلن أن واتساب يطلق اليوم إمكانية استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، لجميع مستخدمي iOS و أندوريد".

ومن المقرر أن تظهر الميزة الجديدة على أحدث إصدارات واتساب، في غضون 24 ساعة، ويمكنك للمستخدمين البدء في استخدام تطبيق Sticker Maker لإنشاء ملصقات متحركة مخصصة لتطبيق الدردشة على iOS و أندرويد، في البرازيل والهند وإندونيسيا.

Time واتساب
واتساب
ميزة جديدة
الملصقات المتحركة

أحدث التعليقات

اسعد الدلخ
ضحكتوننننني.. والله اليوم وامس وقبله وقبله .... كل يوم اشوف شحادات وعند اشارات اشهر الشوارع.... هالصباح وانا موقف عند اشاره شفت وحده تشحد ومعها بزر ابو سنتين... يعني اتجار بالبشر بمعنى الكلمه ...؟
كجمغلو
قوة الله فوق كل شيء
كجمغلو
هههههههههههههه من قصص الف ليلة وليلة وهيصة وزنبليطة
اسعد الدلخ
تراكم غثيتونا واشغلتونا...كل ما بين دحونتين طلعتم بتصريح اقفال مساجد.. خلاص ..دحونه انتم احسن من كل الاجهزه الأخرى وحتى من واوربا... بس فكونا..
اسعد الدلخ
دلحونه جلسات القضاء اصبحت الكترونيه..يعني ليس فيها مزاحمه رجال ومخالفات شرعيه .. لذا ارى ان تتوجه المكالف المتميزات لهذا المجال.. كتبه سماحة الشيخ اسعد الدلخ

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