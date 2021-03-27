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بويول يتوقع استمرار ميسي مع برشلونة

Time منذ ساعة
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بويول يتوقع استمرار ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
توقع قائد برشلونة كارليس بويول استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنة.

وأوضح بويول "ميسي أراه جيدًا ولديه رغبة، سيكون خبرًا جيدًا جدًا للكتالونيين إذا بقي، أعتقد أنه في أفضل مكان، يقرر كل واحد ما يريد وسيكون هناك تفهم واحترام القرار الذي يتخذه".

وأضاف قائد برشلونة السابق: " اللاعبون سعداء بكومان، وهو أسطورة للنادي، إنه يقوم بعمل جيد، إنه يستحق الاحترام والثقة، في نهاية الموسم، سيتم إجراء التقييمات وهناك تغيير في طاقة الفريق، وأراه جيدًا، يلعب بحماس، اتضح ذلك في الريمونتادا التي قام بها في الكأس، وفي دوري أبطال أوروبا كان من الممكن أن يغير هدف واحد آخر في باريس كل شيء".

وأكد أن برشلونة لديه لاعبون جيدون وفريق جيد وفي السنوات الأخيرة فاز بالعديد من الألقاب، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبون يستحقون التقدير

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ميسي
برشلونة
ليونيل ميسي
كارليس بويول

أحدث التعليقات

كجمغلو
قوة الله فوق كل شيء
كجمغلو
هههههههههههههه من قصص الف ليلة وليلة وهيصة وزنبليطة
اسعد الدلخ
تراكم غثيتونا واشغلتونا...كل ما بين دحونتين طلعتم بتصريح اقفال مساجد.. خلاص ..دحونه انتم احسن من كل الاجهزه الأخرى وحتى من واوربا... بس فكونا..
اسعد الدلخ
دلحونه جلسات القضاء اصبحت الكترونيه..يعني ليس فيها مزاحمه رجال ومخالفات شرعيه .. لذا ارى ان تتوجه المكالف المتميزات لهذا المجال.. كتبه سماحة الشيخ اسعد الدلخ
د محمد ماجد بخش
*الثقالية النووية *والثقالة الفراغية *والثقالة النوعية *والثقالة العددية *والثقالة الكلية *والثقالة المكافئة *والثقالة المنتظمة *والثقالة الممثلة *والثقالة المحورية *والثقالة الوزنية *والثقالة المغناطيسية. المحاور التي حددها اينشتاين مع محور الزمن، وما يمثله من **محاور مثل، *محور الحركة و*محور السرعة و*محور المسافة، حيث وحدة *محور الثقالة *محور مغناطيسي، كذلك فإن لكل ثقالة محور، يسمى بمحور تمثيل الثقالة**.

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