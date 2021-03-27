بويول يتوقع استمرار ميسي مع برشلونة

وكالات (صدى):
توقع قائد برشلونة كارليس بويول استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف برشلونة لأطول فترة ممكنة.
وأوضح بويول "ميسي أراه جيدًا ولديه رغبة، سيكون خبرًا جيدًا جدًا للكتالونيين إذا بقي، أعتقد أنه في أفضل مكان، يقرر كل واحد ما يريد وسيكون هناك تفهم واحترام القرار الذي يتخذه".
وأضاف قائد برشلونة السابق: " اللاعبون سعداء بكومان، وهو أسطورة للنادي، إنه يقوم بعمل جيد، إنه يستحق الاحترام والثقة، في نهاية الموسم، سيتم إجراء التقييمات وهناك تغيير في طاقة الفريق، وأراه جيدًا، يلعب بحماس، اتضح ذلك في الريمونتادا التي قام بها في الكأس، وفي دوري أبطال أوروبا كان من الممكن أن يغير هدف واحد آخر في باريس كل شيء".
وأكد أن برشلونة لديه لاعبون جيدون وفريق جيد وفي السنوات الأخيرة فاز بالعديد من الألقاب، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبون يستحقون التقدير