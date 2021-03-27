الجماز: رئيس النصر لن يكون صاحب القرار.. وعودة الديون للأندية أمر مقلق

ماجد محمد (صدى):
علق الصحفي عبدالرحمن الجماز على ترشح مسلى آل معمر لرئاسة نادي النصر، حيث قال إنه يعتقد أنه سيكون الرجل المناسب في المرحلة الحالية التي يمر بها النادي.
وقال الجماز أن أي رئيس لأي نادٍ سواء النصر أو غيره لا يملك الملاءة المالية الكافية، لن يكون صاحب قرار خلال توليه منصبه، وسيكون رئيسا ناقصا يفتقد القرار المستقل،
وأضاف الجماز أنه زامل مسلي آل معمر خلال رحلتهما في العمل الصحفي، وهو يملك خبرة مالية وإدارية جيدة، كما أنه شخص هادئ ورصين ومتزن، وكل هذه عوامل يمكن أن تساعده على النجاح في مهمته كرئيس لنادي النصر، خاصة في ظل الزخم المجود حاليا بالنادي.
وعبر عبدالرحمن الجماز عن دهشته من عودة الديون في الأندية، مشيرا إلى أن عودة الديون تشير إلى وجود خلل في تدابير مراقبة الديون أو مراقبة تنفيذ تلك التدابير، وهو أمر يدعو إلى القلق.