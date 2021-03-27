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100 ألف ريال غرامة والحبس والإبعاد في انتظار المتسولين

Time منذ 17 دقيقة
Views 1450
100 ألف ريال غرامة والحبس والإبعاد في انتظار المتسولين

الرياض (صدى):
حدد نظام مكافحة التسول الجديد، عقوبات المتسول والتي تقررت بالسجن لمدة تصل عام وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال؛ حيث يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال.

وفي السياق نفسه، يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.

ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوج السعودية أو أبنائها بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.

 

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نظام مكافحة التسول

أحدث التعليقات

زائر
من قريب الصدمه بدل الفرامل داست على البنزين المحطات بعضها فيها اطفاء توماتيك من النار تشتعل ينزل
**""'سهم'""**😊
من لبس ثوب غير ثوبة انشق ....
د محمد ماجد بخش
قانون ثبات عدد وحدات العنصر في وحدة العنصر الممثل لمجموع ذرات العناصر في وحدة العناصر الممثلة أو وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية
د محمد ماجد بخش
في كيمياء بخش الجديدة جمل عالمية جديرة وأبجدية منها التمثيل بوحدات العناصر العددية لتمثيل مجموع وحدات العنصر الذرية الممثلة بالعدد الذري أو عدد وحدة العناصر بمسماه الأجدر
مطر الاسود
صدقنا ----- هذا قرد ولا كلب ولا واحد يدعي انه واحد من الاثنين وكله خرط في خرط

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