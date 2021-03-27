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فيديو لمسؤول مقرب من أردوغان يتعاطى الكوكايين يثير ضجة

Time منذ 56 دقيقة
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فيديو لمسؤول مقرب من أردوغان يتعاطى الكوكايين يثير ضجة

وكالات (صدى):
آثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكورشاد أيفات أوغلو، سكرتير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي ، حمزة داغ، أثناء تعاطيه الكوكايين في سيارته الخاصة ضجة واسعة في تركيا.

وتناقل رواد تويتر العديد من صور أيفات أوغلو بصحبة وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، كذلك رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان.

وقد سبق أن شغل كورشاد منصب مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية في بلدية كاستمانو، ليشغل بعد ذلك سكرتير نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وفقًا للخبر الذي نشرته وسائل إعلام تركية.

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تركيا
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زائر
من قريب الصدمه بدل الفرامل داست على البنزين المحطات بعضها فيها اطفاء توماتيك من النار تشتعل ينزل
**""'سهم'""**😊
من لبس ثوب غير ثوبة انشق ....
د محمد ماجد بخش
قانون ثبات عدد وحدات العنصر في وحدة العنصر الممثل لمجموع ذرات العناصر في وحدة العناصر الممثلة أو وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية
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مطر الاسود
صدقنا ----- هذا قرد ولا كلب ولا واحد يدعي انه واحد من الاثنين وكله خرط في خرط

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