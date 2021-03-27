"الحصيني": الكتلة الباردة تبدأ اليوم وتزحف على عدة مناطق

الرياض (صدى):
حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني من تأثير الكتلة الباردة ذات الأصل القطبي على بعض مناطق المملكة بدءً من اليوم السبت .
وأكد عبد العزيز الحصيني أن الكتلة الباردة تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة .
كما توقع عبد العزيز الحصيني أن تمتد الكتلة الباردة على مناطق الشرقية والرياض من شمالها ثم وسطها وجنوبها بما فيها العاصمة الرياض من مساء اليوم السبت مع إنخفاض الحرارة من 6 إلى 9 درجات مئوية ورياح وغبار .
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من عاصفة رميلة هذا الأسبوع وانخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة لأقل من 10 درجات مئوية .