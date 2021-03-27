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شباب الرياض القدامى بكامل أناقتهم قبل 86 عام
منذ ساعتين
1671
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أحدث التعليقات
زائر
من قريب الصدمه بدل الفرامل داست على البنزين المحطات بعضها فيها اطفاء توماتيك من النار تشتعل ينزل
**""'سهم'""**😊
من لبس ثوب غير ثوبة انشق ....
د محمد ماجد بخش
قانون ثبات عدد وحدات العنصر في وحدة العنصر الممثل لمجموع ذرات العناصر في وحدة العناصر الممثلة أو وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية
د محمد ماجد بخش
في كيمياء بخش الجديدة جمل عالمية جديرة وأبجدية منها التمثيل بوحدات العناصر العددية لتمثيل مجموع وحدات العنصر الذرية الممثلة بالعدد الذري أو عدد وحدة العناصر بمسماه الأجدر
مطر الاسود
صدقنا ----- هذا قرد ولا كلب ولا واحد يدعي انه واحد من الاثنين وكله خرط في خرط
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