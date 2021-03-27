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بالفيديو .. فتاة تحصل على جائزة إبداع 2021 بعد إنجازها الهام في مجال المخ والأعصاب

Time منذ ساعة
Views 1869
بالفيديو .. فتاة تحصل على جائزة إبداع 2021 بعد إنجازها الهام في مجال المخ والأعصاب

علي القحطاني (صدى):
ضربت المواطنة رغد عسيري مثالاً يحتذى به في البحث والمثابرة في العلوم والتطبيق بعدما حصلت على المركز الثالث في " إبداع 2021 " في علم الأحياء الخلوية والجزئية بين 35 متسابق .

وأكدت رغد عسيري في حديثها على قناة " الإخبارية " أنها فخورة بتكريم سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مما يشجع على عطاء المزيد وخدمة الوطن في مجال الأبحاث .

وأشارت رغد عسيري أن مجالها في أبحاث المخ والأعصاب وبالتحديد جزء بالذاكرة وتهدف إلى فهم الكثير من المعلومات عن الجهاز العصبي ما يساعد فيإبتكا الأدوية وكشف غموض الكثير من الألغاز في جسم الإنسان .

Time واتساب
الأمير خالد الفيصل
المخ والأعصاب
إبداع 2021
رغد عسيري

أحدث التعليقات

زائر
من قريب الصدمه بدل الفرامل داست على البنزين المحطات بعضها فيها اطفاء توماتيك من النار تشتعل ينزل
**""'سهم'""**😊
من لبس ثوب غير ثوبة انشق ....
د محمد ماجد بخش
قانون ثبات عدد وحدات العنصر في وحدة العنصر الممثل لمجموع ذرات العناصر في وحدة العناصر الممثلة أو وحدة العنصر أو وحدة العنصر الممثلة للوحدة المغناطيسية الممثلة للوحدة الكلية
د محمد ماجد بخش
في كيمياء بخش الجديدة جمل عالمية جديرة وأبجدية منها التمثيل بوحدات العناصر العددية لتمثيل مجموع وحدات العنصر الذرية الممثلة بالعدد الذري أو عدد وحدة العناصر بمسماه الأجدر
مطر الاسود
صدقنا ----- هذا قرد ولا كلب ولا واحد يدعي انه واحد من الاثنين وكله خرط في خرط

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