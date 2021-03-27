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موظفة بالبنتاغون تنقل معلومات سرية إلى حزب الله بسبب وعود بالزواج

Time منذ 37 دقيقة
Views 1718
موظفة بالبنتاغون تنقل معلومات سرية إلى حزب الله بسبب وعود بالزواج

وكالات (صدى):
أقرت المترجمة السابقة في البنتاغون مريم تومسون، بالذنب في نقل معلومات دفاعية سرية إلى حزب الله اللبناني؛ حيث بدأت إرسال المعلومات بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في غارة جوية أمريكية في يناير عام 2020.

وكشفت تقارير أن تومسون، كان لها تصريح أمني يسمح بالوصول لمعلومات سرية للغاية، وكانت متمركزة في منشأة تابعة لقوة العمليات الخاصة في العراق من منتصف ديسمبر 2019 حتى اعتقالها في فبراير عام 2020.

وكانت قد تعرفت على مواطن لبناني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنصيحة من أحد أفراد العائلة، وادعى الرجل أن لديه “قريبا” يعمل لصالح وزارة الداخلية اللبنانية، كما أن لديه اتصالات مع أعضاء في حزب الله، وأعرب عن رغبته في الزواج منها وانتقالها إلى لبنان.

وبدأ الرجل يطلب من تومسون تزويدهم بمعلومات حول الأصول البشرية التي ساعدت الولايات المتحدة في استهداف القائد الإيراني سليماني، وخشيت تومسون أنه إذا رفضت نقل المعلومات فإن علاقتها مع المواطن اللبناني ستنتهي ولن يتزوجها.

Time واتساب
أمريكا
حزب الله
البنتاغون

أحدث التعليقات

واحد منصف
فتحت عيادة لعلاج النساء مجانا فاصبحت ناشطة وقدوة سؤال لو طبيب فتح عيادة لعلاج الرجال مجانا ماذا قولون عنه متخلف حجري عنصري لماذا
omar
مع التحيه لمن سمح لها بل قياده
ابوبدر
وهو اول من طالب بابعاد العبدلي ومدرب القادسية او الاتفاق اللي دربوا الاتحاد سابقا وليش حرمتهم يابو وطنية. هذي بوادر هسهس الله لا يبلانا 😂
عبدالله الناصر / حائل
اتحاد كرة القدم مذبذب وقراراته غير جديرة بالاشاده والاهتمام ولن يتطور ولن تقوم له قائمه انها ليست لوائح ونظم ثابته انها مجرد تعاميم بالامكان تمزيقها ورميها في المهملات
ابوبدر
الشهرة مافيها شيء ببلاش كله مدفوع ثمنه عرق وجهد وصياح نهار وليل وتنازلات عن اغلى الاشياء 😔 لو الناس تعطي شيء ببلاش لدرجة اللمبرجيني كان ما فيه احد محتاج او فقير او مسكين.✋

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