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مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
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مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي سكرتير مجلس الإدارة، مدير الزراعة والثروة الحيوانية، محلل الأعمال، مهندس نظم المعلومات الجغرافية، مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين، قائد التنقل الكهربائي والمستقل، قائد إدارة مشروع، قائد أنظمة التنقل وتخطيط البنية التحتية.

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .

Time واتساب
وظائف
تبوك
شركة نيوم

أحدث التعليقات

واحد منصف
فتحت عيادة لعلاج النساء مجانا فاصبحت ناشطة وقدوة سؤال لو طبيب فتح عيادة لعلاج الرجال مجانا ماذا قولون عنه متخلف حجري عنصري لماذا
omar
مع التحيه لمن سمح لها بل قياده
ابوبدر
وهو اول من طالب بابعاد العبدلي ومدرب القادسية او الاتفاق اللي دربوا الاتحاد سابقا وليش حرمتهم يابو وطنية. هذي بوادر هسهس الله لا يبلانا 😂
عبدالله الناصر / حائل
اتحاد كرة القدم مذبذب وقراراته غير جديرة بالاشاده والاهتمام ولن يتطور ولن تقوم له قائمه انها ليست لوائح ونظم ثابته انها مجرد تعاميم بالامكان تمزيقها ورميها في المهملات
ابوبدر
الشهرة مافيها شيء ببلاش كله مدفوع ثمنه عرق وجهد وصياح نهار وليل وتنازلات عن اغلى الاشياء 😔 لو الناس تعطي شيء ببلاش لدرجة اللمبرجيني كان ما فيه احد محتاج او فقير او مسكين.✋

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