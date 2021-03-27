مشروع نيوم يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي سكرتير مجلس الإدارة، مدير الزراعة والثروة الحيوانية، محلل الأعمال، مهندس نظم المعلومات الجغرافية، مدير تطوير الأعمال/ الهيدروجين، قائد التنقل الكهربائي والمستقل، قائد إدارة مشروع، قائد أنظمة التنقل وتخطيط البنية التحتية.
وأشارت إدارة المشروع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 مارس 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .