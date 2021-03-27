بدء تجارب تلقيح الأطفال ضد كورونا بـ فايزر

واشنطن (صدى):
بدأت شركة فايزر الأمريكية لتصنيع الأدوية المرحلة الأولى من تجارب تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا.
وأوضح رئيس وحدة البحوث الإكلينيكية وتطوير اللقاحات في فايزر، الدكتور بيل غروبر، لشبكة إن بي سي نيوز ، إن الشركة ستبدأ تجارب المرحلة الأولى لدى الأطفال في سن 11 عاماً، ثم ستنتقل تدريجياً إلى الأطفال في عمر 6 أشهر.
وتقسم فايزر الأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا إلى 3 فئات عمرية تبدأ من سن 5 إلى 11 سنة، ثم من سنتين إلى 5 سنوات، وأخيراً من سن 6 أشهر إلى سنتين.
وأضاف غروبر أن هذا اللقاح هو نفسه الذي يتم به تطعيم البالغين، لكن الأمر يختلف من حيث حجم الجرعة. وأكد أن الشركة تتبنى مقاربة تدريجية” للتأكد من “شروط السلامة وتحمّل الأطفال للقاح، مبينا أن هذا التدرج في الجرعات يبدأ بـ”جرعة خفيفة” للأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، مروراً بجرعة متوسطة الحجم وصولاً إلى جرعة كبيرة، ثم الانتقال من هذه الفئة العمرية إلى فئات عمرية أقل.
وأكد غروبر أن هدفنا هو تقديم المعلومات في أسرع وقت ممكن لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية المنوطة بمنح تراخيص استخدام اللقاحات.
وتوقع أنه يمكن البدء في تطعيم الأطفال مع بداية العام الدراسي المقبل، لافتا إلى أن إضافة الأطفال إلى لائحة الأفراد المشمولين بتلقي اللقاح سيساعد بدرجة كبيرة على حماية مجتمعاتنا، مشدداً على أن هذا الإجراء ضروري لبلوغ مناعة القطيع.
وأكد غروبر إن نسبة قليلة من البالغين عانوا الحمى أو القشعريرة بعد تلقيهم اللقاح، مضيفاً أن الشركة تبذل ما في وسعها لمحاولة تلافي حدوث ذلك لدى الأطفال.